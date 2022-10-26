選哪國新北市長 綠藍再掀論戰

民進黨新北市長候選人林佳龍以對手侯友宜承認九二共識抹紅，昨天質疑「我們是在選哪一國的新北市長？」國民黨新北市黨部主委黃志雄說，侯友宜正在參選中華民國新北市長，林是精神錯亂，一味抹紅、抹黑及造謠攻擊，只會讓市民反感」？侯辦反問，林佳龍饅頭中毒說源自馬克思，莫非是中共同路人？

林佳龍前天才說侯友宜是「韓國瑜2.0，心在2024」，卻只會說「好好做事」；昨天又說，侯迴避國家定位、核心價值等問題，國民黨主張九二共識、一個中國，黨主席朱立倫派副主席夏立言到中國，侯也沒有表示不同立場，每個從政的人在國家定位的立場上都要非常明確，不然我們是在選哪一國的新北市長？

侯友宜僅說，他現在是在選2022的新北市長，也規畫2030新北市的新願景工程，要讓新北的今天、未來比過去更好。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，林佳龍最近都胡言亂語，選戰節奏非常凌亂，或許民調拉不起來，基本盤沒達標而緊張，但還是應該回到市政本身，提出對新北有幫助的政見議題，才能得到市民認同。

侯友宜選辦發言人陳柏翰批評，林佳龍難道不是參加中華民國的新北市長選舉，才會問「選哪一國的新北市長」？侯友宜過去已一再強調，自從警以來就是忠於中華民國，40多年來身體力行、從未變過。反倒是林佳龍不久前才承認「3顆饅頭中毒說」改自共產主義之父馬克思的理論，林是否為「中共同路人」？