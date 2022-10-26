聽新聞
test
0:00 / 0:00

選哪國新北市長 綠藍再掀論戰

聯合報／ 記者張睿廷李成蔭王長鼎江婉儀／新北報導
新北市長候選人林佳龍昨質疑「我們是在選哪一國的新北市長？」記者張睿廷／攝影
新北市長候選人林佳龍昨質疑「我們是在選哪一國的新北市長？」記者張睿廷／攝影

民進黨新北市長候選人林佳龍以對手侯友宜承認九二共識抹紅，昨天質疑「我們是在選哪一國的新北市長？」國民黨新北市黨部主委黃志雄說，侯友宜正在參選中華民國新北市長，林是精神錯亂，一味抹紅、抹黑及造謠攻擊，只會讓市民反感」？侯辦反問，林佳龍饅頭中毒說源自馬克思，莫非是中共同路人？

林佳龍前天才說侯友宜是「韓國瑜2.0，心在2024」，卻只會說「好好做事」；昨天又說，侯迴避國家定位、核心價值等問題，國民黨主張九二共識、一個中國，黨主席朱立倫派副主席夏立言到中國，侯也沒有表示不同立場，每個從政的人在國家定位的立場上都要非常明確，不然我們是在選哪一國的新北市長？

侯友宜僅說，他現在是在選2022的新北市長，也規畫2030新北市的新願景工程，要讓新北的今天、未來比過去更好。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，林佳龍最近都胡言亂語，選戰節奏非常凌亂，或許民調拉不起來，基本盤沒達標而緊張，但還是應該回到市政本身，提出對新北有幫助的政見議題，才能得到市民認同。

侯友宜選辦發言人陳柏翰批評，林佳龍難道不是參加中華民國的新北市長選舉，才會問「選哪一國的新北市長」？侯友宜過去已一再強調，自從警以來就是忠於中華民國，40多年來身體力行、從未變過。反倒是林佳龍不久前才承認「3顆饅頭中毒說」改自共產主義之父馬克思的理論，林是否為「中共同路人」？

2022大選 新北市長 侯友宜 林佳龍

延伸閱讀

影／韓國瑜提2024黨要像麻將「湊一色」 侯友宜7字回應

侯友宜表示護民初心不變 林佳龍：侯一直服務威權體制

林佳龍再批侯友宜是韓國瑜2.0 有騙票嫌疑

侯友宜切割侯家軍？ 林佳龍：因為民調低

相關新聞

小三通遲未開 台商投票路迢迢

疫情趨緩，昨天上午桃園機場擠滿人潮，長榮航空首航台北—米蘭航線滿座，這是十月十三日國門開放以來最大盛事。同一時間，金門商...

選戰觀察／政治封控 誰見小老百姓人間悲劇

前年疫情爆發，兩岸航點從六十多個，瞬間限縮為北京、浦東、成都、廈門四個航點；我指揮中心也片面宣布關閉兩岸小三通，迄今逾兩...

確診者投票措施 中選會今說明

選戰倒數，確診者投票權益引發討論，中選會今天將在疫情指揮中心記者會說明因應措施。國民黨立院黨團總召曾銘宗昨說，大法官第六...

10月31日開庭 林姿妙邀民眾關注

宜蘭縣長林姿妙涉弊案遭起訴，宜蘭地方法院十月卅一日將開庭。林姿妙昨表示，檢方不當取供、未審先判，她邀請民眾當天關注開庭，...

高雄市議員7選區／席次8減1更競爭 13選將鴨子划水

高雄市議員第7選區（三民區）幅員大，以民族路為界，分為三民東區、三民西區，受高雄人口流失衝擊，2022議員選舉該區從8掉...

東督盟辦論壇 候選人聚焦焚化爐

台東公民監督聯盟昨天舉辦「縣市長給問嗎？」論壇，邀請縣市長候選人與談公共議題，縣長候選人劉櫂豪、陳長宏出席，台東市長候選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。