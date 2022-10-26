北市長選舉／蔣陳黃民調天差地別 棄保延燒

台北市長選戰民調結果落差大，棄保聲浪也未歇，民進黨候選人陳時中昨天認為，棄保可能性低，無黨籍候選人黃珊珊認為，有些民調故意操作，「講棄保就是沒有出息」。國民黨候選人蔣萬安說，他要爭取選民認同，成為最好選擇。市長柯文哲則諷，到底是民調還是民調（調整的調）？

台北市長候選人蔣萬安（中）昨天前往台灣省城隍廟參拜，蔣萬安露出笑容比著六手勢合影。記者邱德祥／攝影

QuickseeK民調中心最新民調，黃珊珊支持度最高，蔣萬安居次，陳時中緊追在後。但中廣與蓋洛普公司的民調顯示，蔣萬安居第一、陳時中居次，黃珊珊落到第三。中廣董事長趙少康指出，不可能出現「棄陳保黃」，較可能是「棄黃保蔣」。

黃珊珊表示，「假民調、真文宣」的惡質選風又開始了，藍綠所做的特殊民調，跟獨立第三者所做的民調結果南轅北轍，而且越是靠近選舉，這類民調就如雨後春筍冒出。

她說，她每天被大家問民調，民調可以天差地別，她覺得很神奇，那已經不是單純的民調，而是故意用操作的方式，從她參選前、半年以上，每天講棄保，她要再說一次，講棄保就是沒有出息。

台北市長柯文哲說，「到底是民調還是民調（調整的調）？」他每次看不同民調，答案都不一樣，這實在太奇怪，所以看民調要看機構，要看哪一個機構做的，有信用的機構比較不會賠上它信譽，但機構效應也是比較明顯。

柯文哲說，選舉逼近，判斷就很難，有時候差一萬票、兩萬票，甚至他2018年只差三千票，再怎麼厲害，也無法在選前預測。

台北市長候選人陳時中（中）昨到台灣省城隍廟拜票時說，候選人保持笑容大家較高興。記者邱德祥／攝影

陳時中表示，各種可能性都會有，但是目前3組候選人都有一定的實力，雖然想要操作棄保的人很多，但出現棄保的可能性相當困難，團隊仍然維持以政策公布、政策討論為優先。

蔣萬安說，台北市民的水準非常高，大家會希望選出一個真的能夠帶給台北人驕傲、光榮感的候選人，因此他會持續一步一腳印，爭取市民的認同，成為市民形容最好的選擇。