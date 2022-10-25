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韓國瑜酸愁眉苦臉沒人想投 她貼陳時中10張「笑瞇瞇」照反擊

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國瑜酸陳時中「愁眉苦臉」沒選票，林楚茵貼文反擊。 圖擷自林楚茵臉書
韓國瑜酸陳時中「愁眉苦臉」沒選票，林楚茵貼文反擊。 圖擷自林楚茵臉書

高雄市前市長韓國瑜24日接受TVBS「少康戰情室」專訪時表示，蔣萬安身上散發一種光芒，活力、開朗，不像民進黨的陳時中「愁眉苦臉」，並認為陳時中一副「借人家錢，人家不還錢的樣子」，而綠委林楚茵25日則出陳時中10張「選舉的笑容」貼文反擊。

韓國瑜近日頻頻協助藍軍助選，近日在TVBS「少康戰情室」接受專訪，並在節目中表示，國民黨台北市長參選人蔣萬安身上充滿朝氣蓬勃的光芒，自信心愈來愈強，這很重要。因為在讚美中長大的孩子，驕傲無比；在打罵中長大的孩子，畏首畏尾；在挑戰中長大的孩子，敢迎接任何困難。

韓國瑜也回頭批評民進黨台北市長參選人陳時中，表示他前一陣子做什麼都好像動輒得咎，搞個馬桶也被笑，到菜市場被人家嗆，雖然他反對嗆候選人，但陳時中最近愁眉苦臉，選民會以為「欠錢沒還」，這樣「誰想投」，看了以後愈來愈不想投票。

民進黨立法委員林楚茵25日PO出10張陳時中「笑容照」反擊，表示陳時中「選舉的笑容」是給選民的，不是像韓國瑜嘻嘻哈哈講些無厘頭、不入流的「笑話」，連幼稚園的孩子都把「韓國瑜」當笑話。

林楚茵表示，選舉肯定辛苦，但陳時中再累都要用瞇瞇眼的笑容回應大家。她補充，顏質是天生的，小眼睛笑起來真的眼瞇瞇，但絲毫藏不住阿中大大的真心及滿滿的笑容，並強調「讓市民露出笑容才是重點」，也呼籲支持者一起分享笑容照。

2022大選 台北市長 陳時中 蔣萬安 韓國瑜

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