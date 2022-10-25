游淑慧才剛認愛 秒被揪出5天前在臉書批三立做「催票民調」
國民黨台北市議員游淑慧日前才在臉書大酸《三立新聞網》民調為「催票民調」，沒想到近日就遭爆與《三立新聞網》副總劉世澤經常約會，而身為藍軍的游淑慧與被外界視為親綠的《三立新聞網》副總親密互動，格外引人注目。
有網友找出游淑慧20日於臉書貼文，表示《三立新聞網》所做的北市長陳時中以28.8%支持度居冠的民調為「催票民調」，簡直是要催出「討厭陳時中」的票，並大酸有半數台北市民都不希望陳時中當市長，沒想到近日就爆出與《三立新聞網》副總劉世澤幽會傳聞。
根據《鏡週刊》報導，游淑慧多次在上班時間到三立大樓，接劉世澤外出買咖啡，游淑慧比較熱情，會主動摟對方的腰，而劉世澤的姿態則較為小心。
對於戀情，游淑慧25日早上對媒體表示，2人是今年4、5月時在朋友介紹下認識，下班後就較少聊工作的事，且公私分明，更不會談嚴肅話題，不常聊政治。
游淑慧也坦言，兩人交往就是「順其自然」，並無打算特別遮掩，而目前游淑慧仍將重心放在選舉。除此之外，游淑慧曾任郝龍斌秘書，也曾在擔任秘書職時被認為兩人有親密關係，但立刻遭雙方否認。游也表示，郝龍斌就像自己的父親，因此他早已知情此事。
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