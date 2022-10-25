北市三腳督如3種類型電影 媒體人評「他」開高走低慘遭下檔

隨著選戰接近，台北市長「三腳督」態勢不斷引起討論，昨(24日)公布的Quickseek民調顯示，黃珊珊出現支持度最高，但選民投票意願最低的窘境，被評為「叫好不叫座」。媒體人張禹宣則在臉書發文指出，三位台北市長參選人就好比三種不同類型的電影：「如果你是觀眾，哪部電影你願意花錢買票進場呢？」

張禹宣首先提到國民黨台北市長參選人蔣萬安，表示他就像「傳統的超級英雄大片」，劇情好猜、落於俗套，但進電影院享受震撼場面娛樂性仍十足。

無黨籍參選人黃珊珊則是「小成本獨立製片的得獎電影」，劇情刻劃細膩，鏡頭、音效都經過仔細琢磨，不過因劇情沈悶使人昏昏欲睡，叫好不叫座。

至於民進黨參選人陳時中，就像許多陸資號稱斥資上億元打造的鉅作，也砸大錢進行廣告宣傳，電影實際內容空洞、乏善可陳。張禹宣也暗指陳時中的「人設」一變再變：「前面20分鐘是動作片，中間又變十指緊扣的愛情片、然後再變祖孫親情片，到了後半段卻又變成豆豆先生搞笑片，最後則變成艋舺江湖片，結局則是恐怖片」，劇情混亂，票房開高走低最終慘遭下檔。