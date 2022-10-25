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台中市議員4選區／王朝坤選票流向 左右選情

聯合報／ 記者林佩均陳秋雲／台中報導
無黨籍議員王朝坤遭撤銷參選資格。圖／聯合報系資料照
無黨籍議員王朝坤遭撤銷參選資格。圖／聯合報系資料照

台中市議員第4選區11人參選搶5席，無黨籍議員王朝坤遭撤銷參選資格，衝擊原本膠著局勢，王本屆拿下的1.3萬張選票流向何方？將左右選舉結果，加上藍營增額提名，綠營有老將脫黨參選，讓選情更撲朔迷離。

4選區包含豐原、后里區，王朝坤本屆在后里拿下9728票，票源屬於泛綠系統，但在豐原的4232票以偏藍、黑派運作為主，王在后里挺民進黨市長候選人蔡其昌、在豐原挺國民黨的現任市長盧秀燕；拚連任的現任議員有3人在領先群，其他候選人有3至4人選情膠著，誰能多分到王的選票？就有機會勝出。

豐原農會總幹事蔡森揚女兒蔡怡萱參選本區議員，王朝坤23日現身蔡怡萱造勢大會，引起地方揣測，莫非王轉而支持蔡怡萱？另外王朝坤部分樁腳與藍營候選人邱愛珊陣營互動頻繁，王無法參選後，雙方是否有合作機會？仍待地方派系協調。

王朝坤在后里票源，與台灣基進候選人陳若庭重疊最多，對陳的選情有「補血」作用；不過脫離民進黨參選的資深前議員翁美春、民進黨提名的廖芝晏，也可能吸走支持王朝坤的泛綠選票，其他人更積極搶后里選票。

民進黨提名2席現任謝志忠、新人廖芝晏，翁美春在綠營初選落敗後脫黨參選，翁本屆拿下1.2萬多張票，地方耕耘深厚，廖芝晏的丈夫劉厚丞本屆參選拿下1.2萬多票高票落選，綠營2女將搶票搶得兇。

國民黨提名3席現任陳本添、張瀞分與新人邱愛珊，比本屆多提名1席，藍營票源能否支持3席待觀察；不過張瀞分、邱愛珊與無黨籍議員陳清龍票源部分重疊，也讓選情增添變數。

另外時代力量提名的傅智恒，曾任教育部青年諮詢委員，他推動親子座談、托育公共化，搶攻親子票；無黨籍還有素人黃朝淵，希望超越黨派爭取服務機會。

2022大選 台中市選舉 盧秀燕 蔡其昌

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