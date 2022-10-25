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最高行裁定：彰化洪本成可選 台中王朝坤失格

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導
彰化縣議員洪本成參選年底地方公職人員選舉，挑戰連任。圖／民眾提供
彰化縣議員洪本成參選年底地方公職人員選舉，挑戰連任。圖／民眾提供

彰化縣議員洪本成、台中市議員王朝坤登記參選拚連任，中央選委會資格審查時，認定兩人因案不得參選，兩人向台北高等行政法院聲請假處分，洪本成獲准、王朝坤遭駁回，隨後中選會、王朝坤分別提出抗告，昨最高行政法院都裁定駁回確定，洪本成可參選，王朝坤失去參選資格。

洪本成2003年犯貪汙罪法院判免刑確定，他2006年參與公職選舉，目前為現任議員；洪登記參選連任，中選會14日認定，免刑判決屬於有罪判決，不具登記參選資格。洪聲請暫時狀態假處分，北高行認定，中選會公告對洪參政權是重大損害，「免刑判決」難認符合「經判刑確定」裁准。

中選會提抗告，最高行政院法院昨認為，洪本成歷任溪湖鎮代、彰縣議員10多年，依往例登記參選卻被認定資格不符，若無法參選損害無法回復；未來若洪敗訴，仍可撤銷候選人登記或提起當選無效訴訟，駁回中選會抗告。

王朝坤因違反農會法，2019年遭判刑1年6月確定，宣告緩刑4年，期間交付保護管束；王登記參選拚連任，中選會認定保護管束未執行完畢，不具參選資格；王聲請暫時狀態假處分，北高行認為，王緩刑交付保護管束尚未執行完畢，中選會公告沒有違法，不必撤銷。王爭取翻盤提抗告，最高行政法院昨仍認為，無准予定暫時狀態處分必要駁回。

2022大選 彰化縣選舉 台中市選舉

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