柯文哲大談管理學 陳時中競總籲先對泡水車主道歉

台北市長柯文哲積極宣傳新書「柯P管理學」，但民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊今天呼籲，柯文哲在大言不慚談管理學之前，應先針對日前關水門爭議向泡水車主、受困市民道歉。

台北市16日受颱風尼莎外圍環流及東北季風雙重影響豪雨成災，許多民眾認為市府關水門通知太慢導致愛車泡水，甚至超過10人受困堤外；市府則堅持過程符合SOP。

對於柯文哲近期全台跑透透宣傳新書「柯P管理學」同時輔選民眾黨籍參選人，陳時中競選總部今天舉行「柯P掉漆的管理學」記者會，呼籲柯文哲先針對關水門爭議反省並道歉。

民進黨台北市議員簡舒培在會中表示，民眾的財產損失是因為市府疏失、沒有讓民眾預知何時關水門而造成，代表在柯文哲的管理之下，市府完全掉漆，柯文哲還好意思大言不慚、厚臉皮地宣傳新書，而不是立即修正。

同黨議員江志銘說，市府只在關水門前5分鐘發簡訊通知車主移車，責任歸屬已非常清楚，請柯文哲有錯就要改、不對就要道歉，立刻檢討並針對車主損失擬定相關補償規定，全心全意做好市長分內工作。

陳時中競總發言人羅浚晅指出，這次事件發生時，柯文哲跑到外縣市輔選，唯一的副市長則待在家裡，他要以醫師身分提醒同樣曾是醫師的柯文哲，有一句話叫「視病猶親」，市長應用同樣的態度負起照顧市民的責任。

羅浚晅向柯文哲喊話，若水門外的車輛是自己的、若受困堤外的人是自己親人，「你會怎麼做？」他也呼籲市民，關鍵時刻請做出睿智的選擇，選擇可以把台北帶往進步、快樂、成長方向的參選人陳時中。

陳時中今天上午接受綠色和平廣播電台專訪前接受媒體聯訪表示，市府仍未聽到市民的聲音，關水門有SOP、有標準時間與狀態，他要求關門前要把通知、拖吊移車等該做的事情做好，不要沒有做好卻把責任推到市民身上。