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台北市長政見發表會有2場 11/12、15辦理

中央社／ 台北24日電

台北市選委會今天表示，市長選舉公辦政見發表會將舉辦兩場次，分別在11月12日及15日登場，12名參選人每人發言一次，時間為30分鐘。

台北市選舉委員會今天發布新聞稿表示，台北市第8屆市長、第14屆議員選舉公辦政見發表會將從11月12日起登場，敬請透過台北市有線電視系統公用頻道（第3頻道）或「臺北市選舉委員會」YouTube頻道直播踴躍收看。

選委會說明，因參加發表會人數眾多，為節省等候發言時間，各場次採分時段辦理，每一時段時間為1小時。各參選人發言時段已於抽籤決定號次後接續抽定；同一時段發言順序則於發表會會場依時段報到順序抽籤決定。

選委會指出，市長部分將舉辦2場次，分別於11月12及15日上午10時至下午6時辦理，且基於防疫、參考參選人意願並經委員會議充分討論後決議，採「一輪方式」進行，12名參選人每人發言一次，時間為30分鐘。

發言時段由5號童文薰及11號謝立康打頭陣，接著依序為3號鄭匡宇及7號蘇煥智、8號黃珊珊及10號唐新民、1號張家豪及9號施奉先、4號黃聖峰及12號陳時中、2號王文娟及6號蔣萬安。

選委會表示，議員共117人登記參選、94人會參加政見發表會，將依選舉區辦理6場次，包含11月16、17、18、21、22及23日下午2時辦理，第7、8選舉區原住民議員接續於11月21日第4選舉區後辦理，每人發言時間15分鐘。

此外，選委會表示，刊登各參選人政見及個人資料的選舉公報正進行編印作業中，各區公所最晚會在11月23日前陸續將選舉公報、憲法修正案公民複決第一案公報及投票通知單派員分送到各家戶，請選民密切注意，如有遲未收到者請洽戶籍所在地區公所。

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