竹市府活動邀沈慧虹稱有貢獻 林耕仁嗆：沒邀林智堅？

國民黨新竹市長候選人林耕仁今回防故鄉香山區固本，媒體聯訪時針對綠營對手沈慧虹公開參加市府活動，市府稱沒有行政不中立的問題，林耕仁回嗆，原來在市政府的眼中「沈慧虹比林智堅對新竹市還有貢獻」，倉促招標的活動，而代市長領著特定的候選人上台推薦讚揚，還說沒有行政不中立，根本「睜眼說瞎話」。

媒體問他對民眾黨巿長候選人高虹安跟資策會爭議持續的看法，林耕仁表示，試問資策會如果不提告，怎能透過法律途徑提出高虹安要的「領薪資證據」，若要提告又被高虹安說資策會「違反誠信」，這兩個部分非常矛盾，讓人無法理解。

針對沈慧虹陣營公布民調，沈慧虹與高虹安並列第一，林耕仁說，特定陣營公布的民調可信度讓人存疑，帶風向意圖非常明顯，他憑良心做事，一步一腳印努力，不斷拜訪家戶，爭取新竹市民的認同就是他的方向。他也說，今天也公布官網，統合市政願景、活動資訊，更直接的跟市民朋友在網上討論，最後一個月繼續拚、繼續努力。

林耕仁今天在議員陳慶齡、陳啟源、里長楊建標陪同下到埔前里家戶拜票，民眾看到林耕仁相當開心，紛給予打氣，高喊「全家票都蓋給你」，讓他非常感動。

林耕仁表示，每一次到香山都很溫暖，對於香山發展有一分責任，也提到香山科技廊帶的政見，建構完善交通網路，引入新興產業，向北連結竹科園區、向南連結竹南園區，加速推動擴大香山地區都市計畫，帶動香山整體區域轉型和生活機能的全面提升。