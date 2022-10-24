快訊

上次潑番茄汁！抗議人士宣揚環保 莫內名畫「乾草堆」遭潑馬鈴薯泥

好市多標價「1 符號」藏玄機 CEO證實：賣完就沒了！

竹市府活動邀沈慧虹稱有貢獻 林耕仁嗆：沒邀林智堅？

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
國民黨新竹市長候選人林耕仁今天在議員陳慶齡、陳啟源、里長楊建標陪同下到埔前里進行家戶拜票。圖／林耕仁提供
國民黨新竹市長候選人林耕仁今天在議員陳慶齡、陳啟源、里長楊建標陪同下到埔前里進行家戶拜票。圖／林耕仁提供

國民黨新竹市長候選人林耕仁今回防故鄉香山區固本，媒體聯訪時針對綠營對手沈慧虹公開參加市府活動，市府稱沒有行政不中立的問題，林耕仁回嗆，原來在市政府的眼中「沈慧虹比林智堅對新竹市還有貢獻」，倉促招標的活動，而代市長領著特定的候選人上台推薦讚揚，還說沒有行政不中立，根本「睜眼說瞎話」。

媒體問他對民眾黨巿長候選人高虹安跟資策會爭議持續的看法，林耕仁表示，試問資策會如果不提告，怎能透過法律途徑提出高虹安要的「領薪資證據」，若要提告又被高虹安說資策會「違反誠信」，這兩個部分非常矛盾，讓人無法理解。

針對沈慧虹陣營公布民調，沈慧虹與高虹安並列第一，林耕仁說，特定陣營公布的民調可信度讓人存疑，帶風向意圖非常明顯，他憑良心做事，一步一腳印努力，不斷拜訪家戶，爭取新竹市民的認同就是他的方向。他也說，今天也公布官網，統合市政願景、活動資訊，更直接的跟市民朋友在網上討論，最後一個月繼續拚、繼續努力。

林耕仁今天在議員陳慶齡、陳啟源、里長楊建標陪同下到埔前里家戶拜票，民眾看到林耕仁相當開心，紛給予打氣，高喊「全家票都蓋給你」，讓他非常感動。

林耕仁表示，每一次到香山都很溫暖，對於香山發展有一分責任，也提到香山科技廊帶的政見，建構完善交通網路，引入新興產業，向北連結竹科園區、向南連結竹南園區，加速推動擴大香山地區都市計畫，帶動香山整體區域轉型和生活機能的全面提升。

2022大選 沈慧虹 林耕仁 新竹市選舉

延伸閱讀

林耕仁競選官網開張 政策願景一目瞭然

周日連趕兩場議員競總大會 林耕仁：母雞小雞聯合作戰

並列第一？ 沈慧虹競辦最新民調 施政能力支持度超越高虹安

竹市府台語金曲夜沈慧虹出席 林耕仁競辦質疑行政不中立

相關新聞

蔣萬安批疫苗價格說謊 陳時中嗆：胡說八道、惱羞成怒

台北市長選戰倒數33天，民進黨候選人陳時中昨針對疫苗價格議題3點反擊並轟國民黨候選人蔣萬安不用對外放話，蔣萬安則回說「不...

市區路口拉票 蔡其昌表誠意：站到投票前一天

選戰倒數33天，民進黨台中市長候選人蔡其昌今上午在市區站路口，與民進黨西屯、南屯議員候選人大陣仗一字排開，向路過的用路人...

鄭運鵬指「高雄惡夢不能重演」 藍：桃園公安才是惡夢

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬昨晚與高雄市長陳其邁合體，提到「不能讓高雄的惡夢在桃園重演」。對此，國民黨市長候選人張善政競辦...

最新民調／北市黃珊珊支持度最高 卻「叫好不叫座」

QuickseeK民調中心發布最新台北市長民調，支持度中，以無黨籍候選人黃珊珊33.7％最高，國民黨候選人蔣萬安33.2...

高市議員候選人宣傳車直闖紅燈 網友狠酸「高雄日常」

九合一選舉進入短兵交接巷戰，街頭四處可見宣傳車；高市議員候選人張漢忠宣傳車，昨在鳳山區光華路和安寧街口直闖紅燈，被後方車...

張善政北桃造勢湧近2萬人 羅智強、趙少康批綠壞事幹盡

國民黨桃園市長候選人張善政北區競總成立大會今晚登場，儘管飄雨，現場仍號稱2萬人到場，支持者揮舞旗幟、情緒沸騰。國民黨前議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。