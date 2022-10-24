最新民調／北市黃珊珊支持度最高 卻「叫好不叫座」

QuickseeK民調中心發布最新台北市長民調，支持度中，以無黨籍候選人黃珊珊33.7％最高，國民黨候選人蔣萬安33.2％居次，雙方僅差距0.5個百分點，民進黨候選人陳時中則以27.3％支持度緊追在後。

三位台北市長候選人的好感度方面，黃珊珊的好感度也最高，57.8%的市民表示喜歡，25.9%表示不喜歡。46.7%台北市民對於蔣萬安的整體感覺表示喜歡，37.3%表示不喜歡。陳時中的好感度則是三人中最低，高達58.3%的市民表示不喜歡陳時中，僅33.3%表示喜歡。

若進一步比較台北市民的選票流動，則可以發現2018年投給柯文哲的市民在此次選舉中，有49.8%會支持黃珊珊，29.0%支持陳時中，17.0%支持蔣萬安。而2018年投給丁守中的市民，則有77.2%會支持蔣萬安，17.0%會支持黃珊珊。

比較三位候選人支持者的投票意願，以陳時中的支持者表示一定會去投票的比例最高，達到87.3%，蔣萬安以82.3%居次，黃珊珊支持者則僅70.3%表示一定會去投票，黃珊珊支持者投票意願不高。

若進一步篩選一定會去投票者，重新計算三者的支持度，則三人之間的支持度會產生明顯變化。蔣萬安的支持度則變為第一，35.9%。黃珊珊31.4%、陳時中31.3%。

這份調查也詢問台北市民最不希望誰當選市長，以陳時中的比例為最高，占54.4%，其次為蔣萬安27.7%，黃珊珊6.0%。

看好度部分，則以蔣萬安的看好度為最高，占36.8%，其次為黃珊珊24.8%以及陳時中，23.9%。