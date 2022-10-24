快訊

限空令發威！台股早盤漲逾200點收復萬三 台積開盤價395元漲5.5元

天候惡劣…大韓航空班機降落宿霧機場衝出跑道 機體大面積損壞

習近平全面掌權關鍵團隊確立 習家軍「3特點」第一要求是這項

高雄候選人妻女刺青紀念么女 假日跑行程全家一起

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
蘇致榮妻子莊庭玉今年6月將女兒宸宸最愛的卡通人物「細菌人」刺在右手內側，她說，望著刺青便感覺把女兒帶在身旁。記者王慧瑛／攝影
蘇致榮妻子莊庭玉今年6月將女兒宸宸最愛的卡通人物「細菌人」刺在右手內側，她說，望著刺青便感覺把女兒帶在身旁。記者王慧瑛／攝影

民進黨高雄鳳山區市議員候選人蘇致榮2年多前失去么女，他和妻子莊庭玉靠忙碌轉移傷痛，他妻子今年6月將女兒宸宸最愛的卡通人物「細菌人」刺在右手內側，她說，望著刺青便感覺把女兒帶在身旁，假日全家人一起跑行程，宸宸也沒缺席。

有別於其他選將衣著風格，蘇致榮常穿球衣跑行程，運動員形象深植人心。蘇致榮曾是壘球國手，初次入選國手是22歲，當時他代表台灣出戰1999年亞錦賽，後續也參加多次世界盃等各級國際比賽，更擔任過男、女壘國家隊教練，今年9月，再次披上國家隊戰袍出征2022亞洲盃壘球賽，身兼台灣隊總教練、台灣隊長雙重身分。

45歲蘇致榮看似陽剛堅毅，私下有鐵漢柔情一面，他幾度在臉書發文思念前年9月猝死的么女宸宸，透過文字述說對女兒的思念。

蘇致榮說，前年9月某日，當時4歲女兒半夜突然撒嬌說想喝牛奶，妻子泡給她喝，嘗沒幾口女兒就說喝不下，不久便躺在他懷裡半睡半醒，突然眼睛往上吊，隨即失去生命跡象，家人趕緊將她送醫，仍回天乏術。

蘇致榮說，不忍女兒小小身軀再畫刀，家人放棄解剖，至今仍不明白確切死因，但他相信，可愛的女兒已在天上當天使。

「看到細菌人就會想到女兒！」莊庭玉說，女兒宸宸愛細菌人成痴，擁有許多細菌人圖樣衣服，她今年6月決定將細菌人刺青在右手，她形容「刺青過程有點痛，但比起失去女兒的痛，顯得微不足道」。

莊庭玉說，丈夫事先不知道她去刺青，算是先斬後奏，而且不只她刺青，大女兒也陪著刺一個細菌人圖案在手臂內側，將對宸宸的愛帶在身邊。

蘇致榮說，選戰愈來愈忙，妻子、2個在學中女兒常分擔跑行程、拉票，原本皮膚就黝黑的他，被毒辣的太陽曬得更黑，家人始終是他最堅實的後盾，將失去至親的痛化作力量，每當跑行程累的時候，看看女兒宸宸照片，就有動力再拚下去。

蘇致榮妻子莊庭玉、二女兒蘇辰濃幫忙跑行程拜票，一人參選全家人忙碌。圖為母女倆昨天陪蘇致榮出席體育界挺邁後援會造勢。記者王慧瑛／攝影
蘇致榮妻子莊庭玉、二女兒蘇辰濃幫忙跑行程拜票，一人參選全家人忙碌。圖為母女倆昨天陪蘇致榮出席體育界挺邁後援會造勢。記者王慧瑛／攝影
蘇致榮原本皮膚就黑，跑選戰期間常站路口拜票，膚色更黑了，拉起衣袖能明顯看出色差。記者王慧瑛／攝影
蘇致榮原本皮膚就黑，跑選戰期間常站路口拜票，膚色更黑了，拉起衣袖能明顯看出色差。記者王慧瑛／攝影
蘇致榮妻子莊庭玉今年6月將女兒宸宸最愛的卡通人物「細菌人」刺在右手內側，她說，望著刺青便感覺把女兒帶在身旁。記者王慧瑛／攝影
蘇致榮妻子莊庭玉今年6月將女兒宸宸最愛的卡通人物「細菌人」刺在右手內側，她說，望著刺青便感覺把女兒帶在身旁。記者王慧瑛／攝影
蘇致榮大女兒蘇翌晅刺青紀念相差13歲的妹妹宸宸。圖／莊庭玉提供
蘇致榮大女兒蘇翌晅刺青紀念相差13歲的妹妹宸宸。圖／莊庭玉提供

2022大選 高雄市選舉

延伸閱讀

醫界後援會合體陳其邁 鄭運鵬：高雄2018惡夢不用出現桃園

當眾裸身激吻超正嬌妻季芹 王仁甫首曝「愛的印記」

陳其邁稱「在地市長」 柯志恩喊：為高雄打拚

「日本泡溫泉」有哪些規矩或禁忌？ 9大外國人常犯錯誤與規矩報你知

相關新聞

最新民調／北市黃珊珊支持度最高 卻「叫好不叫座」

QuickseeK民調中心發布最新台北市長民調，支持度中，以無黨籍候選人黄珊珊33.7％最高，國民黨候選人蔣萬安33.2...

高雄候選人妻女刺青紀念么女 假日跑行程全家一起

民進黨高雄鳳山區市議員候選人蘇致榮2年多前失去么女，他和妻子莊庭玉靠忙碌轉移傷痛，他妻子今年6月將女兒宸宸最愛的卡通人物...

【即時短評】決戰桃園 決定誰成跛腳主席、誰來選2024

選戰即將倒數30天，擁有14個執政縣市的國民黨，除了苗栗藍軍分裂外，幾乎難以撼動；黨內評估，非執政的桃園、台北、基隆最有...

張善政北桃造勢湧近2萬人 羅智強、趙少康批綠壞事幹盡

國民黨桃園市長候選人張善政北區競總成立大會今晚登場，儘管飄雨，現場仍號稱2萬人到場，支持者揮舞旗幟、情緒沸騰。國民黨前議...

六都攻防戰／侯友宜鞏固正藍票仍需化解心結 韓國瑜會是步好棋？

選舉即將邁入最後一個月倒數計時，巷戰肉搏將登場，民進黨新北市長候選人林佳龍以北北基連線擴大輔選，各方都關心高雄前市長韓國瑜何時要和國民黨新北市長候選人侯友宜合體，但卻忽略侯友宜本來就是國民黨內最大母雞。各方認為，「韓侯會」終會成行，或許比照台北市長候選人蔣萬安，在輔選議員場合不期而遇。...

六都攻防戰／韓國瑜催出韓粉激情 北市藍綠若激化黃珊珊恐邊緣

台北市長選舉三腳督激戰愈加白熱化，國民黨候選人蔣萬安兩天兩度與高雄市前市長韓國瑜合體，睽違4年「韓流」再度來襲，催出韓粉激情。韓國瑜發揮久未見的「韓式幽默」，揶揄民進黨台北市長候選人陳時中「愁眉苦臉沒選票，選民會覺得是不是欠你錢沒還？」他賣力站台確有人氣，但幫蔣萬安加分恐怕有限。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。