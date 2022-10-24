高雄候選人妻女刺青紀念么女 假日跑行程全家一起

民進黨高雄鳳山區市議員候選人蘇致榮2年多前失去么女，他和妻子莊庭玉靠忙碌轉移傷痛，他妻子今年6月將女兒宸宸最愛的卡通人物「細菌人」刺在右手內側，她說，望著刺青便感覺把女兒帶在身旁，假日全家人一起跑行程，宸宸也沒缺席。

有別於其他選將衣著風格，蘇致榮常穿球衣跑行程，運動員形象深植人心。蘇致榮曾是壘球國手，初次入選國手是22歲，當時他代表台灣出戰1999年亞錦賽，後續也參加多次世界盃等各級國際比賽，更擔任過男、女壘國家隊教練，今年9月，再次披上國家隊戰袍出征2022亞洲盃壘球賽，身兼台灣隊總教練、台灣隊長雙重身分。

45歲蘇致榮看似陽剛堅毅，私下有鐵漢柔情一面，他幾度在臉書發文思念前年9月猝死的么女宸宸，透過文字述說對女兒的思念。

蘇致榮說，前年9月某日，當時4歲女兒半夜突然撒嬌說想喝牛奶，妻子泡給她喝，嘗沒幾口女兒就說喝不下，不久便躺在他懷裡半睡半醒，突然眼睛往上吊，隨即失去生命跡象，家人趕緊將她送醫，仍回天乏術。

蘇致榮說，不忍女兒小小身軀再畫刀，家人放棄解剖，至今仍不明白確切死因，但他相信，可愛的女兒已在天上當天使。

「看到細菌人就會想到女兒！」莊庭玉說，女兒宸宸愛細菌人成痴，擁有許多細菌人圖樣衣服，她今年6月決定將細菌人刺青在右手，她形容「刺青過程有點痛，但比起失去女兒的痛，顯得微不足道」。

莊庭玉說，丈夫事先不知道她去刺青，算是先斬後奏，而且不只她刺青，大女兒也陪著刺一個細菌人圖案在手臂內側，將對宸宸的愛帶在身邊。