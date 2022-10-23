九合一對戰系列25／總統助選先南後北 韓國瑜站台利弊互見

藍綠大咖助選行程，總統蔡英文跑遍南台灣、前高市長韓國瑜週末連跑北、中、南！對此，台師大政研所教授曲兆祥受訪時表示，待選戰後期要把重心放競爭激烈的北部選區，目前站台自然是「先南後北」。中山大學政研所特聘教授廖達琪分析說，韓國瑜走「情義相挺」的助選路線，不搶候選人風采，整體應是「利大於弊」。

綠營從南到北跑

民進黨大咖頻頻站台，總統蔡英文與副總統賴清德週末行程滿檔，其中蔡英文助選更跑遍南部的綠營票倉，包括屏東、高雄、台南與嘉義縣。對此，曲兆祥表示，「這是很正常的選舉策略」，因為愈接近選舉時間，選情只會更加白熱化，屆時就要把「重兵防守」競爭激烈的選區，如此次的台北市、桃園市、基隆市與新竹市等地，將來就顧不到中南部的選區。

但除了南部地區之外，蔡英文已是第8度替民進黨台中市長候選人蔡其昌站台。曲兆祥表示，民進黨很希望台中能逆轉，但現實狀況是台中贏面並不大，現在用盡力氣替蔡其昌站台，希望少輸為贏。

韓國瑜主打情義

國民黨主席朱立倫、前總統馬英九與韓國瑜週末也是助選行程滿檔，但韓國瑜行程相對比較少。曲兆祥認為，朱立倫與馬英九是國民黨前後任的主席，自然可以全力跑助選行程，但韓國瑜反倒沒有立場去各縣市站台助選，甚至還可能對部分市議員的選區造成反效果。

廖達琪也認為，不同於曾當過黨主席的馬英九或朱立倫作為現任黨主席，要去帶動各選區的人氣，韓國瑜選擇站台的第一個對象對象就是高市前議長許崑源女兒許采蓁，後來又幫台南市長候選人謝龍介站台，兩者過去與他都有深交，都是從「情義」的角度出發，採取不搶候選人的風采的溫馨支持路線。

催動深藍票倉

她指出，目前許多人都擔憂投票率太低，韓國瑜站台有助於催生韓粉、深藍區塊的民眾出來投票，但年輕族群或中間選民可能就不是那麼能接受韓國瑜，韓國瑜站台究竟是毒藥還是票房，就需要候選人進行多方考量。

「目前看來，韓國瑜助選的助力仍大於負面，」廖達琪分析道，以台北市選戰為例說，三方如同麻花捲一般，競爭角力相當激烈，很難出現棄保效應，尤其黃珊珊對年輕族群與中間選民非常有魅力，蔣萬安合體韓國瑜就加速藍營集中歸隊，並能提高勝算。

民眾黨資源不足

相形之下，本週民眾黨輔選行程相當少。曲兆祥直言，「資源不足」，而且民眾黨的大咖也只有柯文哲，但他在上次尼莎颱風在台北造成猛烈雨勢，柯文哲卻在南投輔選，備受爭議，輔選形象也受到不小影響，自然也就減少相關行程。

廖達琪也說，民眾黨畢竟是新成立的政黨，過去輔選主要是靠著柯文哲的光環。她指出，過去為親民黨的黃珊珊如果要找親民黨主席宋楚瑜站台，被視為偏藍的親民黨，又會跟民眾黨的中間路線有些衝突與矛盾，甚至會流失一些中間選民或年輕族群的選票，不可不慎。







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