「波波牙醫」爭議延燒 蔣萬安：陳時中別只在乎同僚子女利益

「醫師法」修法附帶決議讓「波波牙醫」等國外學歷牙醫師，返台維持免學歷甄試及開放實習名額，掀起牙醫界極大爭議。國民黨台北市長候選人蔣萬安表示，他反對醫師法修法七個附帶決議，更批評陳時中別只在乎同僚子女的利益。

蔣萬安今出席2022我愛芳鄰舞蹈聯歡會時受訪，他說，他是最早就跟這些台灣基層牙醫學院的學生、老師及基層牙醫師們，接受他們陳情，而且具體、公開支持對方的訴求，他也反對醫師法修法七個附帶決議。

蔣萬安表示，他堅定地站在牙醫師和師生的立場，就是要確保台灣醫療的品質、人民的健康，以及維護這些基層牙醫師、年輕的國內牙醫系學生的權益。因此呼籲陳時中，應該站在大家的立場，捍衛人民的健康，不要讓外界覺得，陳時中只在乎同僚子女的利益。

此外，蔣萬安今出席「醫療人挺萬安團結大會」搶攻醫界選票，蔣萬安表示，他在立法院從第一屆到這一屆，每個會期都在社福衛環委員會，跟很多醫事團體都有非常密切的合作互動，也都並肩作戰，捍衛每一個醫事團體相關的權益並提出修法。

蔣萬安表示，這次也非常感謝大家自發性地，願意站出來幫他成立後援會，給他支持、和鼓勵。不只是醫師團體，很多各個公協會團體也都很願意自發性的站出來給予幫忙，他都非常感謝。