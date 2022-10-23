名間旱灌供水不穩、缺工 蔡培慧允擴農水路、科技助農
民進黨南投縣長候選人蔡培慧近期展開全縣車隊掃街，今由農委會主委陳吉仲陪同她到名間車掃，她說，會持續推動八卦山旱灌系統配置，更將擴大縣內農水路系統，面對農工老化缺工等將導入工業科技、農業智慧科技，以減輕茶農壓力。
陳吉仲指出，南投是農業縣，名間種茶葉、鳳梨跟薑等作物，但當地八卦山旱灌系統供水不穩，長期困擾農民，蔡當行政院中部執行長時與議員陳翰立向他陳情，他現勘後決定分三期改善灌溉系統配置、節水灌溉設施補助，解決源頭漏水問題，
而蔡培慧具農業專業，陳吉仲在車掃時屢向選民推薦「要有像她這樣專業的農業推廣縣長，名間有未來、南投有希望」，蔡培慧則允諾，將持續改善八卦山旱灌系統配置，更針對當地茶產業老化、缺工等問題，導入工業科技及農業智慧科技。
蔡培慧表示，八卦山旱灌系統第一期P14及P17備用水井及其連接管路已完成，第二期工程水池漏水修繕及興建水池等工程也逐一照規畫時程完成相關作業，她未來會依供水情形召開說明會向鄉親報告，也將持續擴大建設縣內農水路系統。
此外，茶產業面臨人力老化、缺工，蔡培慧說，農委會協助開發省工、電動及智慧化農機等工業科技，提高購置補助，她除將協助導入工業科技，也會引進透過遠端無人機系統灌溉、檢查病蟲害等農業智慧科技，以物聯網提升田間管理效率。
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