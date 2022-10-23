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陳其邁稱「在地市長」 柯志恩喊：為高雄打拚

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
國民黨高雄市長候選人柯志恩（右二）出席高雄市議員王義雄（左二）北區競選總部成立大會。記者林巧璉／攝影
國民黨高雄市長候選人柯志恩（右二）出席高雄市議員王義雄（左二）北區競選總部成立大會。記者林巧璉／攝影

年底選戰倒數計時，高雄市長陳其邁、國民黨高雄市長候選人柯志恩都卯足勁衝刺，替黨籍候選人站台、助陣。陳其邁多次喊「在地市長」最了解地方需求。柯志恩則說，「不管來自哪裡，我們都在這裡努力！」

柯志恩今出席高雄市議員王義雄競選總部成立大會，柯志恩說，王義雄是從台東至高雄打拚，多年來為原民鄉親爭福利，相信大家都有目共睹，「柯志恩從屏東到高雄打拚，不管從哪裡來我們都在為高雄努力！」

王義雄今成立北區競選總部，柯志恩到場時受到在場民眾熱絡歡迎，不少女性支持者緊握柯志恩雙手，「一定要加油！當選！當選！」柯志恩上台致詞時說，看到有來自台東的鄉親就知道王義雄非常成功，王義雄從台東到高雄打拚，努力爭取原民福利，只要鄉親一通電話一定找得到王義雄，那麼優質的議員一定要連任。

柯志恩也說，國民黨一向最注重原住民福祉，未來如果自己有幸入主高雄市政府，一定會替原民鄉親爭取更好的福利。國民黨高雄市黨部主委許福明表示，國民黨提名的四席原民議員一定要全壘打，大家要努力拉票，讓柯志恩順利當選，拚高雄更好的日子。

陳其邁今天行程滿檔，一早參加滯洪池工程動土典禮後，出席議員鄭孟洳競總成立大會，接著成立陳其邁體育後援會，下午還有議員郭建盟競總成立活動，晚上則趕至桃園參加桃園市長候選人鄭運鵬的醫界後援會成立大會。今天下午柯志恩也將出席高市原住民議員候選人林榮昊競選總部成立大會。

國民黨高雄市長候選人柯志恩（中）出席高雄市議員王義雄北區競選總部成立大會受到支持者熱烈歡迎。記者林巧璉／攝影
國民黨高雄市長候選人柯志恩（中）出席高雄市議員王義雄北區競選總部成立大會受到支持者熱烈歡迎。記者林巧璉／攝影
國民黨高雄市長候選人柯志恩（左二）出席高雄市議員王義雄（左三）北區競選總部成立大會。記者林巧璉／攝影
國民黨高雄市長候選人柯志恩（左二）出席高雄市議員王義雄（左三）北區競選總部成立大會。記者林巧璉／攝影

2022大選 柯志恩 高雄市長

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