陳其邁稱「在地市長」 柯志恩喊：為高雄打拚

年底選戰倒數計時，高雄市長陳其邁、國民黨高雄市長候選人柯志恩都卯足勁衝刺，替黨籍候選人站台、助陣。陳其邁多次喊「在地市長」最了解地方需求。柯志恩則說，「不管來自哪裡，我們都在這裡努力！」

柯志恩今出席高雄市議員王義雄競選總部成立大會，柯志恩說，王義雄是從台東至高雄打拚，多年來為原民鄉親爭福利，相信大家都有目共睹，「柯志恩從屏東到高雄打拚，不管從哪裡來我們都在為高雄努力！」

王義雄今成立北區競選總部，柯志恩到場時受到在場民眾熱絡歡迎，不少女性支持者緊握柯志恩雙手，「一定要加油！當選！當選！」柯志恩上台致詞時說，看到有來自台東的鄉親就知道王義雄非常成功，王義雄從台東到高雄打拚，努力爭取原民福利，只要鄉親一通電話一定找得到王義雄，那麼優質的議員一定要連任。

柯志恩也說，國民黨一向最注重原住民福祉，未來如果自己有幸入主高雄市政府，一定會替原民鄉親爭取更好的福利。國民黨高雄市黨部主委許福明表示，國民黨提名的四席原民議員一定要全壘打，大家要努力拉票，讓柯志恩順利當選，拚高雄更好的日子。