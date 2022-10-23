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林佳龍：民進黨內很團結 不會為派系或個人前途參選

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民進黨新北市長候選人林佳龍，今赴議員候選人卓冠廷聯合競總成立大會。記者劉懿萱／攝影
民進黨新北市長候選人林佳龍，今赴議員候選人卓冠廷聯合競總成立大會。記者劉懿萱／攝影

民進黨新北市長候選人林佳龍今赴議員候選人卓冠廷聯合競總成立大會，針對國民黨大咖沒同台、錯開時間輔選，林佳龍說，國民黨內競爭關係不予評論，但民進黨內很團結，都將新北市當作很關鍵的選舉，並且訴求團結民進黨、新北大翻新，「不會為了派系或個人前途的競爭參選。 」

林佳龍說，隨著選戰進入最後一個月，號次也出來了就全力衝刺。新北1+36，也就是民進黨這次提名36席市議員參選人，他們都經過嚴厲初選的競爭，都很有戰力。此外，新北有12立委選區，民進黨現任有9席，加上不分區做指揮官，接下來會全黨動起來做自己的分身，讓市長、議員選票相輔相成，一定可以用團結催出最多的選票。

至於被問及國民黨大咖沒同台、錯開時間輔選，是否為2024備戰，林佳龍說。國民黨內之間的競爭關係不予評論，但最重要還是民進黨內很團結，都將新北市當作很關鍵的選舉，只有團結才能感動人民，訴求團結的民進黨、新北大翻新，不會為了派系或個人前途的競爭參選。

2022大選 林佳龍 新北市長

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