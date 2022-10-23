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缺席青年論壇挨批 張善政競辦：重視青年 可惜行程已定

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨桃園市長候選人張善政缺席青年論壇，遭對手批評。本報資料照片
國民黨桃園市長候選人張善政缺席青年論壇，遭對手批評。本報資料照片

台灣學生聯合會今天舉辦桃園市長候選人青年論壇，卻獨缺國民黨的張善政，被民進黨市長候選人鄭運鵬批評「當大家空氣」。對此，張善政競辦說，因早已排定行程無法到場參與，但張善政重視青年，未來一定為青年打拚。

張善政競選辦公室發言人何元楷表示，張善政非常感謝同學們的邀請，但由於同一時間有3個很早就已排定的重要行程，因此透過窗口委婉回覆，很可惜因為時間的關係無法親自到場與大家見面。

何元楷說，張善政非常重視青年，也提出從協助創業、就業到科技與國際教育的一系列青年政策，一定為青年人的權益與未來發展打拚到底。

鄭運鵬今早受訪則批評，張善政不參加活動，顯示國民黨和張善政眼中只有選票，無視學生和年輕人的主張和權利，這對同學們來說也有點挫折。

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