客家嘉年華三腳督同台 陳時中盼未來擴大辦理

年底選舉倒數34天，北市長三角督選戰白熱化，藍綠白3名候選人今均出席台北客家義民嘉年華活動，3人全程零互動，但台北市長柯文哲與鄉親挑起擔頭為活動揭開序幕時，黃珊珊被安排在第一排緊貼柯文哲，陳蔣則站在第二排，被質疑柯市府主客差別。

陳時中參加完客家義民嘉年華活動後，隨即趕往大安區龍泉市場掃街拜票，接受聯訪時表示，台北客家義民嘉年華活動非常有意義，挑起擔頭全程隊伍繞行台北市區2.4公里，這一路體驗下來很開心，人生經歷也在這一段路，長大、開業、衛福部服務，都在這一段路，因此也是他的懷舊之旅。

陳時中表示，繞行的這段路看起來市容變化很大，都市更新很成功，其他地方要向這邊多學習；客家義民嘉年華是很有意義的活動，未來要擴大辦理，讓其更豐富、更多樣性。

針對挑扁擔時黃珊珊被安排在第一排緊貼柯文哲，蔣萬安、陳時中卻被安排在第二排，是否覺得柯市府主客有差？陳時中僅說，這種事情沒關係；蔣萬安與陳時中均走到最後一刻，但黃珊珊先離開，陳時中說，大家都很忙。

陳時中因客家義民嘉年華行程，導致龍泉市場拜票行程延誤，是否原沒打算走這麼久，但看到其他候選人都在所以走不開？陳時中表示，嘉年華很快樂且很有意義，所以才一時走不開。