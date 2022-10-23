侯友宜雙和分別成立聯合競總 破萬支持者冒雨到場力挺

新北市長侯友宜與中和區及永和區市議員聯合競選總部今成立，合計破萬支持者不畏雨勢到場力挺，除感謝大家冒雨前往，也強調兩地建設成果，他並跟國民黨主席朱立倫表示，大家要讓北北基桃共好，所有議員及里長全壘打。

侯友宜今上午接連跑中永和兩區競總成立，並跟朱立倫都說「風雨生信心」，11月26日基隆、桃園市投1號，新北市投2號，台北市投6號，北北基桃共好、中和及永和議員與里長們都要全壘打。

「在風雨中向所有支持者深深一鞠躬」，侯友宜在中和聯合競總表示，這4年來他與所有議員、里長都黏在一起，里長大小事就是市長事情，議員事情也是市長事情，感謝大家不分彼此團結在一起。

侯友宜指出，隨著捷運萬大中和樹林線的發展，中和將會有更便捷的捷運，並有最多的3800多戶社宅、托老中心，也有最大的停車場，他也改變藤寮坑溝、瓦磘溝，感謝市民給他機會，他會繼續努力做下去。

侯友宜說，愛中華民國同時，不要忘台灣這塊土地，他昨到桃園市長候選人張善政說，38年前2人同時得到國家青年獎章，同為傑出年輕人，如今為中華民國要心連心在一起愛國家，年底北北基桃都要一起當選。

前總統馬英九說，民進黨新北市長候選人林佳龍說五股垃圾山只有請走工廠，事實上那改變非常大，林佳龍一定沒有去看過，侯友宜努力建設值得肯定，後來推動淡海線也促進北海岸觀光。