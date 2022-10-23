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侯友宜雙和分別成立聯合競總 破萬支持者冒雨到場力挺

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜與中和區市議員聯合競選總部今上午成立，不少民眾冒雨前往給予支持。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜與中和區市議員聯合競選總部今上午成立，不少民眾冒雨前往給予支持。記者李成蔭／攝影

新北市長侯友宜與中和區及永和區市議員聯合競選總部今成立，合計破萬支持者不畏雨勢到場力挺，除感謝大家冒雨前往，也強調兩地建設成果，他並跟國民黨主席朱立倫表示，大家要讓北北基桃共好，所有議員及里長全壘打。

侯友宜今上午接連跑中永和兩區競總成立，並跟朱立倫都說「風雨生信心」，11月26日基隆、桃園市投1號，新北市投2號，台北市投6號，北北基桃共好、中和及永和議員與里長們都要全壘打。

「在風雨中向所有支持者深深一鞠躬」，侯友宜在中和聯合競總表示，這4年來他與所有議員、里長都黏在一起，里長大小事就是市長事情，議員事情也是市長事情，感謝大家不分彼此團結在一起。

侯友宜指出，隨著捷運萬大中和樹林線的發展，中和將會有更便捷的捷運，並有最多的3800多戶社宅、托老中心，也有最大的停車場，他也改變藤寮坑溝、瓦磘溝，感謝市民給他機會，他會繼續努力做下去。

侯友宜說，愛中華民國同時，不要忘台灣這塊土地，他昨到桃園市長候選人張善政說，38年前2人同時得到國家青年獎章，同為傑出年輕人，如今為中華民國要心連心在一起愛國家，年底北北基桃都要一起當選。

前總統馬英九說，民進黨新北市長候選人林佳龍說五股垃圾山只有請走工廠，事實上那改變非常大，林佳龍一定沒有去看過，侯友宜努力建設值得肯定，後來推動淡海線也促進北海岸觀光。

另外，侯友宜與議員的永和競選總部也在今早成立，千人湧入會場高喊凍蒜，侯友宜跟朱立倫還同台展現大團結氣勢。侯友宜表示，大陳都更一期一期逐步開工，萬大中和樹林線會如期完工通車，而永和地區重要的百年老校永和國小，他和議員都去看了很多次，也將盡速來推動校舍重建。

新北市長侯友宜（中）與中和區市議員聯合競選總部今上午成立。圖／侯友宜選舉辦公室提供
新北市長侯友宜（中）與中和區市議員聯合競選總部今上午成立。圖／侯友宜選舉辦公室提供
國民黨主席朱立倫（中）今上午赴新北市長侯友宜與中和區市議員聯合競選總部成立並助講。記者李成蔭／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今上午赴新北市長侯友宜與中和區市議員聯合競選總部成立並助講。記者李成蔭／攝影
前總統馬英九（中）上午赴新北市長侯友宜與中和區市議員聯合競選總部成立並助講。記者李成蔭／攝影
前總統馬英九（中）上午赴新北市長侯友宜與中和區市議員聯合競選總部成立並助講。記者李成蔭／攝影
前總統馬英九上午赴新北市長侯友宜與中和區市議員聯合競選總部成立，助講時吸引大批民眾拍照。記者李成蔭／攝影
前總統馬英九上午赴新北市長侯友宜與中和區市議員聯合競選總部成立，助講時吸引大批民眾拍照。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜與永和區市議員聯合競選總部今上午在永和國父紀念館辦成立大會，不少民眾冒雨前往給予支持。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜與永和區市議員聯合競選總部今上午在永和國父紀念館辦成立大會，不少民眾冒雨前往給予支持。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜與中和區市議員聯合競選總部今上午成立，不少民眾冒雨前往給予支持。圖／侯友宜選舉辦公室提供
新北市長侯友宜與中和區市議員聯合競選總部今上午成立，不少民眾冒雨前往給予支持。圖／侯友宜選舉辦公室提供

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