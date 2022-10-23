竹市府活動沈慧虹上台 林耕仁批巿府成禁臠：蒐證提檢調

國民黨新竹市長候選人林耕仁今回到香山區出席議員候選人陳慶齡競選總部成立大會。針對綠營市長候選人沈慧虹昨晚出現在市府舉辦的「台語金曲之夜」公務活動中，違反行政中立，林耕仁批評，林智堅、沈慧虹都已辭職離開市府，但市府還是他們的禁臠，市民不會容許他們上下交相賊，蒐證後也會向檢方提出檢舉，端正選風。

針對市府昨辦台語金曲活動，沈慧虹公然上台，林耕仁對此再度抨擊民進黨選舉實在越來越誇張，代理市長陳章賢帶著候選人在台上細數政績，根本變成民進黨的造勢晚會，林耕仁問「行政中立」是被廢除了嗎？用政府的錢在違反行政中立，這樣擺明的就是「綠能你不能」。尤其林智堅與沈慧虹都已辭職離開市府，但市府還是他們的禁臠，這樣的行徑實在太誇張！新竹市民的眼睛是雪亮的，不會容許這種上下交相賊的「違反行政中立」。

林耕仁指出，市府昨天的回應，也是讓人搖頭。市府說「只要是對於新竹市有所貢獻付出，參加活動新竹市政府都視為貴賓，表達一份尊重」，代理市長只領著沈候選人同台介紹，這種「掩耳盜鈴的貴賓尊重」，他相信市民自有公斷，未來也會進行蒐證並向檢方提出檢舉，以端正選風。

前資策會執行長吳瑞北以張忠謀為例，說明高虹安的兼職爭議。林耕仁對此表示，他尊重吳瑞北的說法，但比喻可能不是那麼恰當，張忠謀兼任台積電第一任董事長、方賢齊兼任聯電第一任董事長，都是當時政府的指派扶植產業的政策決定，而高虹安的問題，可能是違反勞動契約去兼職，「這實在天差地遠」，而且違反兼職規定的重點在於是否有領科智企業的薪資或是股票等，也就是不當得利部分，資策會應該很容易就查明。「政府投資」跟「個人投機」，這兩者實在不能相提並論。

對於沈慧虹上台，市府已說明，過去市府活動也都歡迎卸任的首長參與，只要是對於新竹市有所貢獻、付出，新竹市政府都視為貴賓，表達一分尊重。現場當事人沒有致詞，也無任何選舉造勢行為，呼籲有心人士不要事事都連結到選舉，停止刻意的選舉操作。