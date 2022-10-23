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陳時中簽名畫作棄回收區？黃珊珊：每個人送禮物都很珍惜

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
黃珊珊今天出席民眾黨士林北投議員候選人陳思宇競選總部成立大會。記者林麗玉／攝影
黃珊珊今天出席民眾黨士林北投議員候選人陳思宇競選總部成立大會。記者林麗玉／攝影

民進黨北市長候選人陳時中9月初出席一場台灣藝術博覽會開幕，當時陳時中現場參與創作個人照片人像沙畫並親筆簽名，畫作事後也送給各候選人陣營留念，不過最近卻被發現，陳時中參與創作的畫像，疑似被丟在立法院中興會館回收區。無黨籍北市長候選人黃珊珊今天表示，她當天也出席活動，也有一份，但每個人送她的禮物，她都會很珍惜。

陳時中9月出席2022台灣藝術博覽會開幕活動時，主辦單位現場邀請黃珊珊、陳時中等人擔任開幕嘉賓，更於開幕典禮共同創作沙畫作品，不過事後被發現，主辦單位送給陳時中參與創作的作品，疑似被丟在立院回收區角落。

黃珊珊今天出席民眾黨士林北投議員候選人陳思宇競選總部成立大會，被問及此事，黃珊珊沒有評論陳時中團隊後續處理畫作，她表示，「這個畫像，那一天我也有一份，我是把它收起來，每個人送我們的禮物，我都會很珍惜」。

2022大選 黃珊珊 台北市長 陳時中

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