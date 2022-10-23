再提BNT保密協議 陳時中轟蔣萬安：不用放話 該說你就講

年底選舉倒數34天，國民黨北市長候選人蔣萬安昨揭露BNT與衛福部的保密協議，若法院、政府機關有需要就能解密合約，更指陳時中謊言被戳破。陳時中今怒轟，他（蔣萬安）看過合約及某家疫苗價格，「不用在外面一直放話，既然知道怎麼做就去做啊，為何要求我說，他卻不用講？如果覺得應該講就說出來」，更三問蔣萬安要他回答講清楚。

蔣萬安昨出席「董事長開講」粉絲見面會台北場時指出，BNT與衛福部互相保密協議的一則細項提到，如果法院、政府機關、監管單位有需求，就必須解密合約，可以排除在保密條約之外，「所以陳時中謊言正式被戳破了」。

民進黨北市長候選人陳時中今早前往大安區龍泉市場掃街拜票，接受聯訪時忍不住怒氣說，合約上有寫，大家都看過合約，蔣萬安也有講過，一定程序之下是可以解密，既然蔣看過又想解密，就可以透過這些程序，「不用在外面一直放話，他（蔣）知道程序也知道怎麼做，既然知道怎麼做，那就去做啊」。

陳時中再說，蔣也看過某一家價格，一直說他擋疫苗，那他也來問蔣會不會把價格對外講，蔣萬安說他不願意對外講，但他知道、蔣知道，「他（蔣萬安）要求我講，他不用講嗎？他也可以講啊，他如果覺得應該講就講出來麻」。

陳時中批，價格部分可以買嗎，這個問題蔣萬安應該要回答，蔣萬安已經問他很多次，他本來不想講這個議題，既然一而再、再而三的問，還是要弄清楚。第一，有解密的條件，蔣萬安看過那份合約，既然有解密條件，蔣萬安又當過律師，蔣就要循著這樣的條件來。

第二，蔣萬安看過某一家疫苗的價格，蔣萬安也可以對外說，但蔣會不會對外說？第三，以那個價格，應不應該買？蔣萬安應該對外說清楚。