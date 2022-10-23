快訊

5層透天宅外牆驚見「巨大象棋盤」 內行曝弦外之音：他帥死了

夜店知名DJ「愛吹倫」涉販毒 警逮捕搜出大麻、搖頭丸

強化腿部、維持心肺功能 專家授延緩老化的居家肌力訓練

再提BNT保密協議 陳時中轟蔣萬安：不用放話 該說你就講

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
民進黨台北市長候選人陳時中今早前往大安區龍泉市場掃街拜票。記者胡瑞玲／攝影
民進黨台北市長候選人陳時中今早前往大安區龍泉市場掃街拜票。記者胡瑞玲／攝影

年底選舉倒數34天，國民黨北市長候選人蔣萬安昨揭露BNT與衛福部的保密協議，若法院、政府機關有需要就能解密合約，更指陳時中謊言被戳破。陳時中今怒轟，他（蔣萬安）看過合約及某家疫苗價格，「不用在外面一直放話，既然知道怎麼做就去做啊，為何要求我說，他卻不用講？如果覺得應該講就說出來」，更三問蔣萬安要他回答講清楚。

蔣萬安昨出席「董事長開講」粉絲見面會台北場時指出，BNT與衛福部互相保密協議的一則細項提到，如果法院、政府機關、監管單位有需求，就必須解密合約，可以排除在保密條約之外，「所以陳時中謊言正式被戳破了」。

民進黨北市長候選人陳時中今早前往大安區龍泉市場掃街拜票，接受聯訪時忍不住怒氣說，合約上有寫，大家都看過合約，蔣萬安也有講過，一定程序之下是可以解密，既然蔣看過又想解密，就可以透過這些程序，「不用在外面一直放話，他（蔣）知道程序也知道怎麼做，既然知道怎麼做，那就去做啊」。

陳時中再說，蔣也看過某一家價格，一直說他擋疫苗，那他也來問蔣會不會把價格對外講，蔣萬安說他不願意對外講，但他知道、蔣知道，「他（蔣萬安）要求我講，他不用講嗎？他也可以講啊，他如果覺得應該講就講出來麻」。

陳時中批，價格部分可以買嗎，這個問題蔣萬安應該要回答，蔣萬安已經問他很多次，他本來不想講這個議題，既然一而再、再而三的問，還是要弄清楚。第一，有解密的條件，蔣萬安看過那份合約，既然有解密條件，蔣萬安又當過律師，蔣就要循著這樣的條件來。

第二，蔣萬安看過某一家疫苗的價格，蔣萬安也可以對外說，但蔣會不會對外說？第三，以那個價格，應不應該買？蔣萬安應該對外說清楚。

2022大選 陳時中 台北市長

延伸閱讀

陳時中稱堤外有人車不關水門 黃珊珊：他如果不懂搞清楚再說

客家義民挑擔奉飯同台 蔣萬安黃珊珊陳時中同台零互動

高嘉瑜稱蔣萬安坐等當選 游淑慧嗆：陳時中才本可躺著選

口罩鑲水鑽吸睛 陳時中：支持者親手做100多個贈送

相關新聞

陳時中稱堤外有人車不關水門 黃珊珊：他如果不懂 搞清楚再說

台北市百齡橋下停車場日前數十輛汽車泡水，民進黨北市長候選人陳時中昨說，人車都還在外面就關水門放給它淹，說不過去，若他當選...

再提BNT保密協議 陳時中轟蔣萬安：不用放話 該說你就講

年底選舉倒數34天，國民黨北市長候選人蔣萬安昨揭露BNT與衛福部的保密協議，若法院、政府機關有需要就能解密合約，更指陳時...

韓蔣同台「韓流再起」？ 陳時中：我是希望有暖流

年底選舉倒數34天，台北市長選舉三角督選戰白熱化，高雄市前市長韓國瑜昨下午替台北市議會議長陳錦祥站台，並首度與國民黨台北...

影／韓國瑜隔空台東助選 他強調「燈亮路平水溝通」

高雄市前市長韓國瑜近期全台輔選，但一直未傳出東部行程，爭取連任的台東市市民代表邱忠敏，日前獲得韓拍影片「隔空助選」，韓國...

和韓國瑜同台？侯友宜：選舉時大家都會眾志成城

新北市長侯友宜近日連跑選舉行程，甚至到外縣市輔選，前高雄市長韓國瑜也復出為黨內候選人站台，外界關注2人是否會合體？侯友宜...

北市三腳督激戰最新預測曝光 吳子嘉：這2人票數會差不多

距離11月26日的九合一選舉投票日還有34天，台北市長選戰「三腳督」引發關注。《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，無黨籍候選人黃珊珊在「投票率」方面會吃很大的虧，同時更大膽預言投票結果，直言「黃珊珊的票會跟陳時中的差不多」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。