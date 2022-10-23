北市三腳督激戰最新預測曝光 吳子嘉：這2人票數會差不多

距離11月26日的九合一選舉投票日還有34天，台北市長選戰「三腳督」引發關注。《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，無黨籍候選人黃珊珊在「投票率」方面會吃很大的虧，同時更大膽預言投票結果，直言「黃珊珊的票會跟陳時中的差不多」。

吳子嘉22日出席網路節目「董事長開講」台北站的粉絲見面會，與朱學恒、徐巧芯、游淑慧和蔣萬安共同開講。他在節目中呼籲，「為了我們年輕的下一代，必須勇敢堅定地阻止民進黨繼續執政」，也喊話說「拉下陳時中，票投蔣萬安」。

面對民眾提問「一直打陳時中，票不是會跑到黃珊珊那裡嗎？」，對此吳子嘉回答黃珊珊有一個特殊的地方，就是「年輕票的百分比很高」，這也是她的民調看起來有比陳時中高一點點的原因。然而吳子嘉進一步預言，黃珊珊在投票率方面會吃很大的虧，「因此在最後的投票日那天我覺得黃珊珊的票會跟陳時中的票差不多」。

同時，吳子嘉表示他不覺得現在有人在打陳時中，「陳時中他不需要人家打啊！他今天就是一個演員，他是一個很好的演員，只是劇本搞錯了就會演錯」。吳子嘉補充，陳時中會穿皮鞋騎單車、會穿皮鞋去救災現場，「這是完全狀況外的演員，基本上我認為陳時中是一個大草包，所以大家不用煩惱陳時中」。