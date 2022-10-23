影／盧秀燕和蔡其昌先後為無黨籍市議員蔡怡萱站台 同力挺

台中市無黨籍議員候選人蔡怡萱今天辦誓師大會，台中市長盧秀燕和市長候選人蔡其昌先後上台，二人都力挺蔡怡萱，也同時為自己拉票，細數自己政見和具體成果。

蔡怡萱誓師大會今天上午豐原田心公園舉辦，支持者湧入，蔡怡萱邀請藍綠台中市長候選人到場，蔡其昌先抵達，蔡怡萱和父親豐原農會總幹事蔡森揚迎接入場。

蔡其昌說，他是2號市長候選人，蔡怡萱是11號，大家比出勝利手勢，一個手勢二人都當選。為蔡怡萱站台理由很簡單，他30歲當台中縣民政局長，全台最年輕局長，他住豐原近5年，豐原就像是他第二個故鄉，包括921地震當天，和大家感受地震。

蔡其昌說，他是立法院副院長，蔡怡萱的父親是豐原農會總幹事蔡森揚，他和蔡森揚一起為農民解決問題和服務，二人有共同行動經驗。他到場拜託大家，支持年輕優秀的蔡怡萱當選，擴大對大家的服務。蔡怡萱28歲，年輕跟著父親服務，曾在水利會工作，父女聯手一起解決農民問題，是未來市議員農民守護神。

蔡其昌在助講時，盧秀燕在座車上等候，等蔡離開現場，盧秀燕再由蔡森揚與蔡怡萱父母迎接進場。盧秀燕說，她到場力挺蔡怡萱有3原因，她和農會總幹事蔡森揚是很好的朋友，他一再邀請，自己女兒要參選，請她到場加油打氣，好朋友的女兒想參選，為民服務，這是好事情，她因此站台。

盧秀燕說明第二點原因，台中市議員有65席，國民黨提名34席，如果全當選還有名額，希望優秀人才能當選，為民服務，第三點，她一向鼓勵年輕人，尤其女性參政，因為社會年輕女性參政較困難，她自己是六都唯一女市長，年輕女性朋友想為社會服務，應該鼓勵。

蔡其昌先前在台上說明自己在立法院副院長任內為台中爭取建設和人民福利案，盧秀燕登台後也在台上細數自己在豐原的政績和建設，包括豐原轉運中心已啟用，豐原國民暨兒童運動中心已開工。