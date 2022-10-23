候選人青年論壇獨缺張善政 鄭運鵬批：把大家當空氣

台灣學生聯合會今天舉辦桃園市長候選人青年論壇，4位候選人，獨缺國民黨的張善政。民進黨市長候選人鄭運鵬今天批評，國民黨自從太陽花學運之後，對青年議題不只保留還站在對立面，張善政只願意參加自己信任的活動，把其他當空氣，這種高高在上的態度，讓人不敢恭維。

鄭運鵬今早參加議員呂林小鳳競選總部成立大會。他受訪提到，根據主辦單位訊息，的確張善政一開始就沒有答應參加青年論壇；國民黨從太陽花學運後，因為兩岸的關係，不信任年輕朋友，所以對18歲公民權也好或其他的青年議題，不只態度保留，而且是站在對立面。

鄭運鵬說，張善政不參加今天活動，令人遺憾的，這也顯示國民黨和張善政，長期對學生和年輕朋友有疑慮，他們眼中只有選票，無視學生和年輕人的主張和權利，沒當成是應該溝通的好朋友，相信這點對同學們來說也有點挫折。

鄭運鵬表示，張善政只願意參加支持自己或可以信任的活動，對於有疑慮的，都不聽大家的聲音，把大家當作是空氣，張善政參選以來高高在上的態度，讓人不敢恭維。

對此，張善政競總上午表示，由於張善政行程早就排定，無法參加。有關鄭運鵬的批評，他們稍晚回應。