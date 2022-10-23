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謝國樑的弟弟是隻貓！謝媽媽超級愛貓 20多年一家養過7貓1狗

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國民黨基隆市長候選人謝國樑抽中1號。記者游明煌／攝影
國民黨基隆市長候選人謝國樑抽中1號。記者游明煌／攝影

image source：謝國樑

文/陳宣懿

20多年來，國民黨基隆市長候選人謝國樑家裡共養過7貓1狗，目前已經迎來第二代、第三代的「貓主子」，3隻貓分別是「弟弟、JohnJohn、mako」，屬於第二代，另外還有1隻藍貓「小棟」是謝家的第三代貓咪。謝國樑接受《網路溫度計》訪問時笑說，擔任立委期間，白天跑行程、選民服務，晚上回家還要陪「貓弟弟、貓妹妹」玩耍。

「不跟貓咪玩會被唸」 謝國樑：媽媽每養一隻貓我就多一個手足

謝國樑表示他們全家人都愛毛小孩，尤其是他的母親「愛貓成癡」，謝國樑說：「媽媽愛貓，跟貓感情都很好，每次新養一隻貓就會說我又多了一個弟弟、妹妹。」如果謝國樑回家不跟貓咪玩耍、培養感情，還會被謝媽媽唸「怎麼不跟弟弟、妹妹玩」，而且謝國樑還強調，「絕對不能捉弄貓咪，不然我媽會很生氣。」此外，謝媽媽還會精心幫貓咪準備「Buffet」，依照貓咪喜好提供蝦或是雞肉。謝國樑表示，「做媽媽的貓咪蠻好命的」。有趣的是，謝國樑笑說媽媽遛貓技術不錯，「我媽媽在社區以遛貓出名，其實貓咪不太好遛，容易亂跑，但只要跟我媽出門，貓咪們都會乖乖待在娃娃車上被遛。」

image source：謝國樑

謝國樑全家都愛貓！為雨都毛小孩著想拋「微型寵物室內樂園」政見

謝國樑的媽媽是個愛貓人士，因此，今年母親節謝國樑特別親手製作貓咪手工皂，並挑選了薰衣草精油的香味。他說：「希望媽媽能有一個特別，又有溫度的母親節禮物。」由於全家都愛貓，謝國樑更是拋出毛小孩的相關政見，謝國樑認為經常下雨的基隆，除了市民需要空間運動，可愛的毛小孩也需要有室內活動空間，因此他提出「微型寵物室內樂園」的政策構想，期盼讓基隆成為寵物的友善之都。

image source：FB/謝國樑

陪伴14年狗兒子逝世！ 謝國樑：太傷心不想再養寵物

除了媽媽的貓咪之外，謝國樑自己曾養過一隻查理斯王小獵犬Jacob。愛犬陪伴謝國樑14年，在2021年2月20日逝世。謝國樑社群平台發文表示，「Jacob其實是我的第一個小孩，在薇薇跟小愛還沒有來的時候，就已經在謝家了。這些年，謝謝他的陪伴。尤其在小愛剛出生我們家也是最辛苦的時候，Jacob雖然是狗狗，卻似乎也能了解爸媽的難過，在我哭哭的時候，還會舔舔爸爸的眼淚來對我表示安慰。」Jacob去世後，2021年2月26日謝國樑臉書發文表示，「第一次夢到了Jacob，真的很想兒子」，足見謝國樑愛狗之心。他說：「因為Jacob離世讓我太傷心，所以我不想再養寵物，現在貓咪都在媽媽家。」

image source：IG/謝國樑

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