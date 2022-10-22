良性檢討「媽媽市長」遭扭曲 賴清德嘆：道理從何說起

民進黨台中市長候選人蔡其昌競選總部今正式成立，活動剛開始，現場湧入超近萬名民眾，蔡英文總統、副總統賴清德同台向民眾喊話「支持蔡其昌」，力拚年底選舉「決戰中台灣」；賴清德壓軸登場，他說，之前對「媽媽市長」的良性檢討，被台中市長盧秀燕陣營說在檢討「媽媽」，不知這道理該從何說起。

距離年底九合一大選投票日，僅剩35天，代表民進黨參選台中市長一戰，主打「行動派」市長的蔡其昌，力拼前進台中市政府，今天下午舉行競選總部成立大會，蔡英文總統、賴清德、前立法院長蘇嘉全及33名台中市議員候選人全到齊，目標翻轉台中，前進市政府。

賴清德一登台就迎來全場熱烈歡呼，甚至夾雜著口哨聲，民眾更集體起立，熱情揮舞手中旗幟；賴清德先向現場打招呼，並介紹蔡其昌，說他是台中未來的新市長，大家要顧好他。

「為甚麼市民對台中沒有光榮感？認為台中不是台灣的火車頭？」賴清德表示，台中過去是台灣的行政中心，現在人口是全國第二名，但近幾年市政推動不利 ，媒體雜誌評鑑排名也是倒數，讓台中市民相當沒面子。

但我們對媽媽市長的良性檢討，竟被對方說我們在「檢討媽媽」，完全不知道這道理該從何說起。話鋒一轉，賴清德說，一個市長要全方位帶領，縣市才會有所進步。台中需要有媽媽的溫暖與關心，也需要建築師對建設的專業，及諸多角色能力，全方位領導，台中才會進步，市民生活才會舒適。

賴清德也拜託所有支持者，成為「蔡英文的後盾」，台灣面臨複雜國際情勢，挑戰也非常多，這次選舉，要用手中的選票，給蔡英文總統更好的力量，面對海內外的挑戰，在台中支持蔡其昌，就是成為蔡英文最強後盾。