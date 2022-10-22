影／盧秀燕與羅永珍綠營大票倉合體 笑投：38婦女！

國民黨台中市長候選人盧秀燕今早連趕7場活動，中午直搗綠營大票倉神岡區，替市議員候選人羅永珍站台；盧秀燕細數在神岡區的教育與重大建設，更強調4年前站在這裡宣示，她與羅永珍上任要恢復老人健保補助，如今一一實現，笑著喊，這區市長與議員「票投3、8」，台下近2千多名支持者揮旗吶喊「凍蒜」。

現任市議員羅永珍深耕神岡區，今天中午舉辦「市長盧秀燕與議員羅永珍聯合競選總部成立」大會，活動單位準備800張椅子，不到中午緊急再追加700張，支持者不僅坐出帳篷外，淋著小雨也不減熱情，連對面車道也坐滿人潮，展現高人氣。

盧秀燕上台致詞強調，4年前他與羅議員站上舞台，向支持者承諾2人當選後要恢復老人健保補助，如今實現；她說，神岡區是好地方，她與羅議員同樣身為母親重視教育，推動神岡高工升級、神圳國中禮堂、社口國小的校舍改建等。

盧說，不僅教育，神岡區的道路建設她沒有忘，浮圳路拓寬、公墓遷葬後變公園，她都盡心盡力在爭取，她最好的夥伴就是羅永珍議員。盧秀燕更笑說，這選區市長要投3號、市議員投8號，「票投38！好不好！」台下支持者揮舞國旗與氣球大喊「凍蒜」。

羅永珍致詞表示，神岡區人口約6萬多人，一定要替地方留住一席議員，「沒有我，神岡區就沒有議員」，呼籲神岡區大團結，票投羅永珍。