快訊

增153例中重症、52死 20多歲男染疫敗血性休克3天亡

本土+3萬5601 境外53例 52死 8縣市增破千例

談黃義交有志難伸 宋楚瑜聽到消息痛哭失聲 避談黃珊珊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／盧秀燕與羅永珍綠營大票倉合體 笑投：38婦女！

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
國民黨台中市長候選人盧秀燕今早連趕7場活動，中午直搗綠營票倉神岡區，替市議員候選人羅永珍站台。記者林佩均／攝影
國民黨台中市長候選人盧秀燕今早連趕7場活動，中午直搗綠營票倉神岡區，替市議員候選人羅永珍站台。記者林佩均／攝影

國民黨台中市長候選人盧秀燕今早連趕7場活動，中午直搗綠營大票倉神岡區，替市議員候選人羅永珍站台；盧秀燕細數在神岡區的教育與重大建設，更強調4年前站在這裡宣示，她與羅永珍上任要恢復老人健保補助，如今一一實現，笑著喊，這區市長與議員「票投3、8」，台下近2千多名支持者揮旗吶喊「凍蒜」。

現任市議員羅永珍深耕神岡區，今天中午舉辦「市長盧秀燕與議員羅永珍聯合競選總部成立」大會，活動單位準備800張椅子，不到中午緊急再追加700張，支持者不僅坐出帳篷外，淋著小雨也不減熱情，連對面車道也坐滿人潮，展現高人氣。

盧秀燕上台致詞強調，4年前他與羅議員站上舞台，向支持者承諾2人當選後要恢復老人健保補助，如今實現；她說，神岡區是好地方，她與羅議員同樣身為母親重視教育，推動神岡高工升級、神圳國中禮堂、社口國小的校舍改建等。

盧說，不僅教育，神岡區的道路建設她沒有忘，浮圳路拓寬、公墓遷葬後變公園，她都盡心盡力在爭取，她最好的夥伴就是羅永珍議員。盧秀燕更笑說，這選區市長要投3號、市議員投8號，「票投38！好不好！」台下支持者揮舞國旗與氣球大喊「凍蒜」。

羅永珍致詞表示，神岡區人口約6萬多人，一定要替地方留住一席議員，「沒有我，神岡區就沒有議員」，呼籲神岡區大團結，票投羅永珍。

現場有一對夫妻抱著小女兒上台感謝，原來小女孩日前重病就醫時遇上困境，所幸羅永珍從旁協助，如今女兒健康長大，全家人特地帶上一盒水果，預祝羅議員高票當選；羅永珍也將小女孩抱在身上，隨後與女童母親擁抱、互道加油，場面溫馨。

一對年輕夫妻感謝當年羅議員協助女兒就醫，如今孩子健康長大，特地帶上一盒水果，預祝高票當選；羅永珍將小女孩抱在身上，並與女童母親擁抱、互道加油，場面溫馨。記者林佩均／攝影
一對年輕夫妻感謝當年羅議員協助女兒就醫，如今孩子健康長大，特地帶上一盒水果，預祝高票當選；羅永珍將小女孩抱在身上，並與女童母親擁抱、互道加油，場面溫馨。記者林佩均／攝影
現任市議員羅永珍深耕神岡區，今舉辦「市長盧秀燕與議員羅永珍聯合競選總部成立」大會，活動單位準備800張椅子，不到中午緊急再追加700張，支持者不僅坐出帳篷外，淋著小雨也不減熱情，連對面車道也坐滿人潮，展現高人氣。記者林佩均／攝影
現任市議員羅永珍深耕神岡區，今舉辦「市長盧秀燕與議員羅永珍聯合競選總部成立」大會，活動單位準備800張椅子，不到中午緊急再追加700張，支持者不僅坐出帳篷外，淋著小雨也不減熱情，連對面車道也坐滿人潮，展現高人氣。記者林佩均／攝影
國民黨台中市長候選人盧秀燕今早連趕7場活動，中午直搗綠營票倉神岡區，替市議員候選人羅永珍站台。記者林佩均／攝影
國民黨台中市長候選人盧秀燕今早連趕7場活動，中午直搗綠營票倉神岡區，替市議員候選人羅永珍站台。記者林佩均／攝影
國民黨台中市長候選人盧秀燕今早連趕7場活動，中午直搗綠營票倉神岡區，替市議員候選人羅永珍站台。記者林佩均／攝影
國民黨台中市長候選人盧秀燕今早連趕7場活動，中午直搗綠營票倉神岡區，替市議員候選人羅永珍站台。記者林佩均／攝影
國民黨台中市長候選人盧秀燕今早連趕7場活動，中午直搗綠營票倉神岡區，替市議員候選人羅永珍站台。記者林佩均／攝影
國民黨台中市長候選人盧秀燕今早連趕7場活動，中午直搗綠營票倉神岡區，替市議員候選人羅永珍站台。記者林佩均／攝影

2022大選 台中市選舉 台中市長 盧秀燕

延伸閱讀

影／遭綠營三立委數落 韓國瑜：政治該是歡樂、正向的

未與韓國瑜合體 盧秀燕：「時間關係」今天跑太多地方

盧秀燕今連趕8場競總成立 首場請大家抬頭看天空看空品

盧秀燕今晚回6屆立委「押地」 北屯鄉親熱情相挺

相關新聞

新聞眼／確診者投票權遭阻 鞏固政權的政治算計

確診者投票牽涉憲法賦予人民參政權，中選會拍板確診者、居隔者不能投票，挨批違憲，面對質疑，再端出司法院大法官六九○號、傳染...

侯友宜自豪博士「讀有用的書」 兩指導教授讚論文題目：全台第一本

民進黨新北市長候選人林佳龍陣營，先前頻頻質疑新北市長侯友宜警察大學博士學位論文，侯今下午出席嘉義同鄉會後援會造勢時，兩位...

賴香伶大園市場掃街關注公車轉乘議題 強調3C城市政策

選舉逐漸白熱化，民眾黨桃園市長候選人賴香伶今上午至大園市場拜票，也同步關心桃園的交通問題，賴表示，她的3C城市政策就是希...

竹市議員候選人劉彥伶競總成立 林智堅、 沈慧虹站台

民進黨新竹市議員候選人劉彥伶是新人參選，今天成立競選總部，新竹市前市長林智堅、新竹市長候選人沈慧虹都到場站台，送上包粽、...

蔡英文親曝支持江聰淵3大理由 大讚他救災協調能力

蔡英文總統今天到宜蘭為縣長候選人江聰淵站台輔選，提出責任感、創造力及行政能力是她支持江聰淵的三大理由，呼籲大家力挺五星市...

影／盧秀燕與羅永珍綠營大票倉合體 笑投：38婦女！

國民黨台中市長候選人盧秀燕今早連趕7場活動，中午直搗綠營大票倉神岡區，替市議員候選人羅永珍站台；盧秀燕細數在神岡區的教育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。