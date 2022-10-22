時力苗栗縣長候選人宋國鼎、議員候選人葉忠倫成立聯合競總
時代力量苗栗縣長候選人宋國鼎與議員候選人葉忠倫上午在竹南成立聯合競選總部，現場湧入多名支持者相挺，宋國鼎和工程師出身的葉忠倫並以科技強棒形象，宣示要一起揮出苗栗新未來。
時力黨主席陳椒華、立委王婉諭、秘書長白卿芬、台中黨部主委洪錦鈺、決策委員陳孟秀和桃園縣議員候選人簡智翔、徐鈺雯、呂宇晟，還有苗栗縣議員候選人林志豪、吳翌立都到場加油打氣。
宋國鼎表示，4年前他從竹南出發，雖然許多人不看好，但憑藉5000多位苗栗鄉親的信任和支持順利當選議員。4年來團隊總是全力以赴、競競業業處理鄉親生活的大小事。
他說，參選至今外界不斷傳出質疑與不看好的聲浪，但他驕傲的告訴在場鄉親，能走到現在的規模，都仰賴團隊用心處理每件小事與認真勇敢的態度。2022年他要讓全苗栗人相信，自己的家鄉、苗栗的未來值得更好的選擇。
宋國鼎向大家推薦在地生活40年的竹南子弟葉忠倫，強調葉與大家一樣，關心子女教育成長、城市生活發展與人行空間規畫等，認真可靠，希望大家支持他進縣議會為大家服務。葉忠倫也表示，過去作為工程師，有科技業歷練，看見宋國鼎為苗栗付出的拼勁，決定加入時代力量一起奮鬥。
陳椒華表示，苗栗團隊的努力讓苗栗選戰成為全國矚目焦點，懇請鄉親全力支持時力推出的縣長、縣議員候選人。
立委王婉諭表示，葉忠倫將承襲宋國鼎的腳步繼續守護竹南、後龍、造橋鄉親，葉出身科技業，會關注在地產業發展，為苗栗的未來注入新思維，替鄉親帶來美好生活。
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