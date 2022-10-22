新北聲量誰稱「后」十大年輕女力搶攻議員席次

不只靠顏值 還要深耕基層

2022年底九合一選戰，新北市議員共有66個席次，但今年超過129人登記參選，當選機率幾乎不到二分之一，其中女性參選人約45位，佔比不到三成。除了老將要爭取連任之外，不少女性參選人新面孔也在力拚當選機會，其中，部分參選人更因為顏值高、學歷高，或者是某人的子弟兵，在網路中備受討論與關注。

台大政治系教授王業立表示，顏值能夠吸引選民注意，但並非保障當選的充分條件；另外，若選情較冷，現任議員則有相對優勢，反而對新人比較不利，依照目前的觀察分析，今年九合一大選部分縣市選情緊繃，應該還是能維持六、七成投票率。

國民黨新北市議員參選人戴湘儀則表示，今年因為疫情的關係，加上戴著口罩拜票，反而更難曝光；尤其因為新人緣故，一開始還有民眾以為她是工讀生，所以只能把文宣品背在肩上，另外再改戴透明口罩，才開始有民眾表示「總算看到妳的臉」；雖然也有部分民眾稱讚她，本人比文宣照還要漂亮，但她則澄清只是比較有親和力及比較多的笑容。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出近三個月，新北市40歲以下，十個最被大家討論的新北議員參選人，她們也是你的最愛嗎？

No.10 張維倩

張維倩的父親張瑞山，從台北縣時代開始擔任議員，改制成新北市後繼續連任四屆，張維倩對政治事務、選民服務從小耳濡目染，並不陌生。2018年首次參選新北市第五選區（中和），即獲得2萬3,844票，得票率11.05%，順利當選該屆市議員。

張維倩雖然是政二代，但本身相當爭氣，擁有律師執照，專長是家事事件及一般民事訴訟，以「婦幼律師」形象闖蕩政壇。張維倩曾在2019年踢爆永和淯薪托嬰中心施暴事件，陪同受害家長召開記者會，指控包括夏姓、江姓和陳姓3名前員工，以打腳底板、塞進櫃子方式對6名一歲幼童施暴。張維倩透過法律專業背景，持續關注婦幼議題獲得不少好評，也是她力拚連任的優勢。

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No.9 吳香君

有別於其他參選人，吳香君這回代表時代力量征戰新北第三選區（新莊），臉書追蹤人數約3,127人，未獲得到經過認證的藍勾勾；但同樣是社群，吳香君的IG追蹤人數卻高達5.6萬人，算是小有名氣，而且還獲得官方認證的藍勾勾，除了透過限時動態分享參選相關訊息之外，吳香君則經常在IG上分享她大啖美食的短影片，不計形象的吃法，讓不少網友大讚「香君吃什麼都看起來好好吃」。

另外，吳香君曾擔任台北市議員林穎孟辦公室主任。2020年，吳香君與其他助理一起指控林穎孟是「假面甜心」，安排人頭詐領助理費，最後林穎孟在今年8月遭到起訴；對此，林穎孟也不滿地反向檢方控告吳香君涉偽造文書等罪嫌。

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No.8 黃淑君

新北市議員何博文子弟兵黃淑君先在初選中，遭「英蘇聯盟」夾殺，最後以16.23%的支持率殺出重圍，擊退蘇系吳亞蓁，與山田摩衣、石一佑共同擠進名單。

黃淑君具有台大農藝系博士生的高學歷背景，自稱「理科媽媽」，自從何博文擔任議員起即被延攬擔任幕僚，八年時間累積1.3萬件選民服務；這回何博文交棒，黃淑君除了希望能將八年的豐富幕僚經驗應用於問政之外，也希望能延續何博文團隊服務精神，再加上何博文續任民進黨新北市黨部主委，黃淑君參選議員這一仗，未來成敗關乎的恐怕不只是她一個人的聲譽與政治路。

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No.7 山田摩衣

山田摩衣是台日混血兒，在踏入政壇前，曾以童星身分參與《長男的媳婦》、《流氓教授》、《甘味人生》等本土戲劇演出，到了國、高中時期以課業為重，淡出螢光幕。沒有進入演藝圈的山田摩衣，如今一腳踏進政治圈，人生大轉彎。

征戰新北第五選區（板橋），山田摩衣初選時，以第二名之姿出線，隸屬於民進黨正國會派系，因為當年23歲剛大學畢業不久的她，第一份工作就是擔任民進黨前立委高志鵬服務處助理。過去十年幕僚生涯的磨練期間，也曾擔任過民進黨全國黨代表、立法院長游錫堃國會辦公室秘書，年紀輕輕但政壇資歷頗深。今年九合一大選，山田摩衣決定從幕僚走上「幕前」，勇敢闖盪政壇，她曾表示對於從政，家人不太贊同，因為擔心她太辛苦，但山田摩衣堅持往前衝，十年幕僚經歷能否讓她成功磨一劍，就等年底選戰結果揭曉。

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No.6 戴湘儀

從最美背後靈到新莊好「湘」，國民黨新北市議員戴湘儀，雖然有國民黨最強母雞新北市長侯友宜力挺，同時也是「侯家軍」一員，但若想要在選區中勝選，勤跑基層絕對是不二法門。為了打知名度、拚曝光，戴湘儀勤站街頭、積極跑市場和公園，還不時揹著文宣品穿梭在大街小巷，要讓自己的名字和印象，深烙到新莊選民的心中。

戴湘儀外型亮眼，過去還曾被認為是混血兒。除了擁有高學歷之外，過去擔任文字記者時，經常在前線採訪衝鋒陷陣；也曾坐上主播檯展現專業形象，後來被延攬至新北市政府擔任副發言人。即使累積不少曝光度，但新北市新莊區因人口成長快速，今年九合一大選獨立成第三選區，預計將選出7席市議員，不過，登記參選人數多達18人，新人輩出加上老將的政績優勢，想要讓得票數擠上前7名內，誰也不敢大意。

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No.5 彭佳芸

同樣是媒體人轉戰市議員，彭佳芸算是相當成功的案例。初出社會時，彭佳芸先後在台視新聞、中天新聞擔任文字記者，接著跳槽到華視坐上主播檯，具有一定的知名度，再加上她的公公鄭金隆在新北市三重蘆洲選區服務近20年的基層實力，兩者相乘之下，讓彭佳芸2018年首次參選，而且還是以無黨籍身分投入選戰，即成功搶下超過2萬8千票，以第四名漂亮成績踏入新北市議會。

擁有主播光環，彭佳芸首次投入選戰，還曾經組成「最美主播團」助她一臂之力，不只吸晴，同時也創造不少話題。時隔三年多，這回初選民調順利過關，但彭佳芸卻在9月時就打出告急牌，呼籲選民不要分票，力拚在新北第四選區（三蘆）再成功打一次勝仗。

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No.4 顏蔚慈

「我，顏蔚慈，一個在家具行長大的孩子，在此向大家報告，我決定參選2022年新北市三重區、蘆洲區的議員！」在社群發布參選聲明前，顏蔚慈先請辭桃園市政府青年事務局長，以鄭文燦子弟兵身分投入選戰，被認為是新潮流派系插旗新北三蘆，新潮流則創立「新潮流＋」的品牌，主打團隊作戰模式，顏蔚慈也很給力，初選時新人加權擠進第五名。

36歲的顏蔚慈，在同選區民進黨黨內參選人之中年紀最小，因此順勢打出年輕新價值口號，加上過去擔任桃園市政府青年事務局長，顏蔚慈積極開拓年輕支持者票源，競爭激烈的三蘆區，屆時就看顏蔚慈能否拉下同黨老將，擠走其他政黨參選人，成功前進議會。

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No.3 鄭宇恩

新北市議員鄭宇恩月底即將臨盆，加上做月子，等同遇到選戰關鍵期的時間，幾乎都沒機會站在第一線與選民互動，所以近期與分身大頭娃「粉紅妹」齊上街頭，希望到時候選民見到粉紅妹，如見本人。

2014年鄭宇恩在民進黨徵召下，首次投入到新北第一選區（淡水區）參選，橫掃近三成選票，以最高票當選。當年28歲的鄭宇恩成了新北市議會最年輕議員；2018年續拚連任，雖然第一名拱手讓人，由新北市議員陳偉杰拿下，但兩人票數僅差距不到500票。這回力拚三連霸成功，鄭宇恩挺肚拚選戰，就盼生囝的好「孕」，帶給她好運成功連任。

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No.2 戴瑋姍

2018年戴瑋姍初試啼聲，當時被仍發刊的《蘋果日報》封為最美麗的候選人，也被網紅蔡阿嘠評比為十大正妹候選人的第四名。在參選議員之前，戴瑋姍擔曾任國會助理， 外型清新的她還被封為「立法院李英愛」。

2018年第一次參選市議員，戴瑋姍以第四名亮眼成績進到市議會，但在上任之前，因為在政論節目上，稱時任高雄市長當選人韓國瑜「韓導」，引起韓粉不滿灌爆臉書，更被網友封為「邱議瑩2.0」。這回再拚新北第五選區（板橋）連任，戴瑋姍在黨內初選中以第三名順利過關，但這回板橋選區參選名單大爆炸，應選9席卻有21人登記參選，包括戴瑋姍在內，共有8名現任議員爭取連任，能否再下一城，就看選民給戴瑋姍過去三年政績和選民服務打幾分。

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No.1 江怡臻

台灣大學、美國康乃爾大學和香港科技大學，即使分別擁有這三所學校其中一所學校的文憑，都能被視為高學歷，而國民黨新北市議員江怡臻則是同時擁有這三間學校的碩士文憑。39歲的江怡臻，亮麗外型，2018年首次參選新北市議員就被封為「美女刺客」，最後得票數衝至4萬2,582票，不僅是新北市第7選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）第一名，更是全新北市第二高票。

江怡臻臉書主打「您的發言人」，主要是因為過去曾任新北市府副發言人，現在除了是新北市議員，同時也是國民黨中央黨部發言人。問政相當犀利的江怡臻，近三個月來網路聲量高點則和林佳龍有關，因為民進黨新北市長參選人林佳龍針對恩恩案，呼籲監察院約詢新北市長侯友宜，對此，新北市議會國民黨團副書記長江怡臻則表示，國家機器動起來，民進黨不斷箭指侯友宜，監察院不應該成為促轉會東廠2.0，引起網友熱議。

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