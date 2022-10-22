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新北聲量誰稱「后」十大年輕女力搶攻議員席次

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

不只靠顏值 還要深耕基層

2022年底九合一選戰，新北市議員共有66個席次，但今年超過129人登記參選，當選機率幾乎不到二分之一，其中女性參選人約45位，佔比不到三成。除了老將要爭取連任之外，不少女性參選人新面孔也在力拚當選機會，其中，部分參選人更因為顏值高、學歷高，或者是某人的子弟兵，在網路中備受討論與關注。

台大政治系教授王業立表示，顏值能夠吸引選民注意，但並非保障當選的充分條件；另外，若選情較冷，現任議員則有相對優勢，反而對新人比較不利，依照目前的觀察分析，今年九合一大選部分縣市選情緊繃，應該還是能維持六、七成投票率。

議起心花怒放

國民黨新北市議員參選人戴湘儀則表示，今年因為疫情的關係，加上戴著口罩拜票，反而更難曝光；尤其因為新人緣故，一開始還有民眾以為她是工讀生，所以只能把文宣品背在肩上，另外再改戴透明口罩，才開始有民眾表示「總算看到妳的臉」；雖然也有部分民眾稱讚她，本人比文宣照還要漂亮，但她則澄清只是比較有親和力及比較多的笑容。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出近三個月，新北市40歲以下，十個最被大家討論的新北議員參選人，她們也是你的最愛嗎？

No.10 張維倩

張維倩的父親張瑞山，從台北縣時代開始擔任議員，改制成新北市後繼續連任四屆，張維倩對政治事務、選民服務從小耳濡目染，並不陌生。2018年首次參選新北市第五選區（中和），即獲得2萬3,844票，得票率11.05%，順利當選該屆市議員。

張維倩雖然是政二代，但本身相當爭氣，擁有律師執照，專長是家事事件及一般民事訴訟，以「婦幼律師」形象闖蕩政壇。張維倩曾在2019年踢爆永和淯薪托嬰中心施暴事件，陪同受害家長召開記者會，指控包括夏姓、江姓和陳姓3名前員工，以打腳底板、塞進櫃子方式對6名一歲幼童施暴。張維倩透過法律專業背景，持續關注婦幼議題獲得不少好評，也是她力拚連任的優勢。

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image source:FB/張維倩

No.9 吳香君

有別於其他參選人，吳香君這回代表時代力量征戰新北第三選區（新莊），臉書追蹤人數約3,127人，未獲得到經過認證的藍勾勾；但同樣是社群，吳香君的IG追蹤人數卻高達5.6萬人，算是小有名氣，而且還獲得官方認證的藍勾勾，除了透過限時動態分享參選相關訊息之外，吳香君則經常在IG上分享她大啖美食的短影片，不計形象的吃法，讓不少網友大讚「香君吃什麼都看起來好好吃」。

另外，吳香君曾擔任台北市議員林穎孟辦公室主任。2020年，吳香君與其他助理一起指控林穎孟是「假面甜心」，安排人頭詐領助理費，最後林穎孟在今年8月遭到起訴；對此，林穎孟也不滿地反向檢方控告吳香君涉偽造文書等罪嫌。

延伸閱讀：北市美女議員與前男友 涉詐領助理費遭檢方起訴


image source:FB/吳香君 新莊議員參選人

No.8 黃淑君

新北市議員何博文子弟兵黃淑君先在初選中，遭「英蘇聯盟」夾殺，最後以16.23%的支持率殺出重圍，擊退蘇系吳亞蓁，與山田摩衣、石一佑共同擠進名單。

黃淑君具有台大農藝系博士生的高學歷背景，自稱「理科媽媽」，自從何博文擔任議員起即被延攬擔任幕僚，八年時間累積1.3萬件選民服務；這回何博文交棒，黃淑君除了希望能將八年的豐富幕僚經驗應用於問政之外，也希望能延續何博文團隊服務精神，再加上何博文續任民進黨新北市黨部主委，黃淑君參選議員這一仗，未來成敗關乎的恐怕不只是她一個人的聲譽與政治路。

延伸閱讀：九合一大選》民進黨地方主委改選 泛英系搶下7席 成功奪回北市主委

image source:FB/黃淑君 板橋

No.7 山田摩衣

山田摩衣是台日混血兒，在踏入政壇前，曾以童星身分參與《長男的媳婦》、《流氓教授》、《甘味人生》等本土戲劇演出，到了國、高中時期以課業為重，淡出螢光幕。沒有進入演藝圈的山田摩衣，如今一腳踏進政治圈，人生大轉彎。

征戰新北第五選區（板橋），山田摩衣初選時，以第二名之姿出線，隸屬於民進黨正國會派系，因為當年23歲剛大學畢業不久的她，第一份工作就是擔任民進黨前立委高志鵬服務處助理。過去十年幕僚生涯的磨練期間，也曾擔任過民進黨全國黨代表、立法院長游錫堃國會辦公室秘書，年紀輕輕但政壇資歷頗深。今年九合一大選，山田摩衣決定從幕僚走上「幕前」，勇敢闖盪政壇，她曾表示對於從政，家人不太贊同，因為擔心她太辛苦，但山田摩衣堅持往前衝，十年幕僚經歷能否讓她成功磨一劍，就等年底選戰結果揭曉。

延伸閱讀：新北「新」議員參選人 綠正國會霸榜 藍侯、韓家軍這兩人互爭

image source:FB/山田摩衣

No.6 戴湘儀

從最美背後靈到新莊好「湘」，國民黨新北市議員戴湘儀，雖然有國民黨最強母雞新北市長侯友宜力挺，同時也是「侯家軍」一員，但若想要在選區中勝選，勤跑基層絕對是不二法門。為了打知名度、拚曝光，戴湘儀勤站街頭、積極跑市場和公園，還不時揹著文宣品穿梭在大街小巷，要讓自己的名字和印象，深烙到新莊選民的心中。

戴湘儀外型亮眼，過去還曾被認為是混血兒。除了擁有高學歷之外，過去擔任文字記者時，經常在前線採訪衝鋒陷陣；也曾坐上主播檯展現專業形象，後來被延攬至新北市政府擔任副發言人。即使累積不少曝光度，但新北市新莊區因人口成長快速，今年九合一大選獨立成第三選區，預計將選出7席市議員，不過，登記參選人數多達18人，新人輩出加上老將的政績優勢，想要讓得票數擠上前7名內，誰也不敢大意。

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image source:FB/戴湘儀

No.5 彭佳芸

同樣是媒體人轉戰市議員，彭佳芸算是相當成功的案例。初出社會時，彭佳芸先後在台視新聞、中天新聞擔任文字記者，接著跳槽到華視坐上主播檯，具有一定的知名度，再加上她的公公鄭金隆在新北市三重蘆洲選區服務近20年的基層實力，兩者相乘之下，讓彭佳芸2018年首次參選，而且還是以無黨籍身分投入選戰，即成功搶下超過2萬8千票，以第四名漂亮成績踏入新北市議會。

擁有主播光環，彭佳芸首次投入選戰，還曾經組成「最美主播團」助她一臂之力，不只吸晴，同時也創造不少話題。時隔三年多，這回初選民調順利過關，但彭佳芸卻在9月時就打出告急牌，呼籲選民不要分票，力拚在新北第四選區（三蘆）再成功打一次勝仗。

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image source:FB/彭佳芸

No.4 顏蔚慈

「我，顏蔚慈，一個在家具行長大的孩子，在此向大家報告，我決定參選2022年新北市三重區、蘆洲區的議員！」在社群發布參選聲明前，顏蔚慈先請辭桃園市政府青年事務局長，以鄭文燦子弟兵身分投入選戰，被認為是新潮流派系插旗新北三蘆，新潮流則創立「新潮流＋」的品牌，主打團隊作戰模式，顏蔚慈也很給力，初選時新人加權擠進第五名。

36歲的顏蔚慈，在同選區民進黨黨內參選人之中年紀最小，因此順勢打出年輕新價值口號，加上過去擔任桃園市政府青年事務局長，顏蔚慈積極開拓年輕支持者票源，競爭激烈的三蘆區，屆時就看顏蔚慈能否拉下同黨老將，擠走其他政黨參選人，成功前進議會。

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image source:FB/顏蔚慈

No.3 鄭宇恩

新北市議員鄭宇恩月底即將臨盆，加上做月子，等同遇到選戰關鍵期的時間，幾乎都沒機會站在第一線與選民互動，所以近期與分身大頭娃「粉紅妹」齊上街頭，希望到時候選民見到粉紅妹，如見本人。

2014年鄭宇恩在民進黨徵召下，首次投入到新北第一選區（淡水區）參選，橫掃近三成選票，以最高票當選。當年28歲的鄭宇恩成了新北市議會最年輕議員；2018年續拚連任，雖然第一名拱手讓人，由新北市議員陳偉杰拿下，但兩人票數僅差距不到500票。這回力拚三連霸成功，鄭宇恩挺肚拚選戰，就盼生囝的好「孕」，帶給她好運成功連任。

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image source:FB/新北市議員鄭宇恩

No.2 戴瑋姍

2018年戴瑋姍初試啼聲，當時被仍發刊的《蘋果日報》封為最美麗的候選人，也被網紅蔡阿嘠評比為十大正妹候選人的第四名。在參選議員之前，戴瑋姍擔曾任國會助理， 外型清新的她還被封為「立法院李英愛」。

2018年第一次參選市議員，戴瑋姍以第四名亮眼成績進到市議會，但在上任之前，因為在政論節目上，稱時任高雄市長當選人韓國瑜「韓導」，引起韓粉不滿灌爆臉書，更被網友封為「邱議瑩2.0」。這回再拚新北第五選區（板橋）連任，戴瑋姍在黨內初選中以第三名順利過關，但這回板橋選區參選名單大爆炸，應選9席卻有21人登記參選，包括戴瑋姍在內，共有8名現任議員爭取連任，能否再下一城，就看選民給戴瑋姍過去三年政績和選民服務打幾分。

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image source:FB/戴瑋姍

No.1 江怡臻

台灣大學、美國康乃爾大學和香港科技大學，即使分別擁有這三所學校其中一所學校的文憑，都能被視為高學歷，而國民黨新北市議員江怡臻則是同時擁有這三間學校的碩士文憑。39歲的江怡臻，亮麗外型，2018年首次參選新北市議員就被封為「美女刺客」，最後得票數衝至4萬2,582票，不僅是新北市第7選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）第一名，更是全新北市第二高票。

江怡臻臉書主打「您的發言人」，主要是因為過去曾任新北市府副發言人，現在除了是新北市議員，同時也是國民黨中央黨部發言人。問政相當犀利的江怡臻，近三個月來網路聲量高點則和林佳龍有關，因為民進黨新北市長參選人林佳龍針對恩恩案，呼籲監察院約詢新北市長侯友宜，對此，新北市議會國民黨團副書記長江怡臻則表示，國家機器動起來，民進黨不斷箭指侯友宜，監察院不應該成為促轉會東廠2.0，引起網友熱議。

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image source:FB/江怡臻

新北聲量誰稱后十大年輕女力搶攻議員席次江怡臻戴瑋姍鄭宇恩顏蔚慈彭佳芸戴湘儀山田摩衣黃淑君吳香君張維倩

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