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選情加溫…藍喊北台全壘打 綠主打台灣隊

聯合報／ 本報記者／連線報導
新北市長選舉候選人，國民黨侯友宜（左圖）、民進黨林佳龍（右圖）。圖／聯合報系資料照片
新北市長選舉候選人，國民黨侯友宜（左圖）、民進黨林佳龍（右圖）。圖／聯合報系資料照片

二○二二年九合一選舉昨舉行候選人號次抽籤，象徵選戰正式起跑，民進黨喊出台灣隊，國民黨則是強調「北北基桃全壘打」。

身兼民進黨主席的總統蔡英文，昨天在臉書上傳與民進黨縣市長候選人畫像的海報，呼籲給民進黨候選人一個機會，讓二○二二的台灣隊能陪她一起打拚，迎接未來挑戰。

至於國民黨北北基桃市長候選人抽到的號次合起來剛好是一一二六，國民黨文傳會主委洪孟楷喊出，「一一二六投一一二六，北北基桃全壘打」。

最受矚目的首都之戰，國民黨蔣萬安抽到六號、無黨籍黃珊珊八號、民進黨陳時中十二號，三人被問到棄保問題時，均不認同會發酵。

另一藍綠激戰區桃園市，國民黨張善政抽到一號、民進黨鄭運鵬抽到三號、民眾黨賴香伶抽到二號、無黨籍鄭寶清抽到四號。

新北市長候選人抽籤，民進黨林佳龍由總幹事代抽中一號，林佳龍掃街時喊出「一號一定會贏、新北一定贏」。

爭取連任的市長侯友宜由工讀生代抽中二號，侯友宜說，四年前也抽到二號，也代表「為你好好做代誌」。

台中市長選舉號次抽籤，民進黨候選人蔡其昌在四名黨籍立委陪同下抽中二號，支持者高喊「二號蔡其昌，台中向前衝」。爭取連任的市長盧秀燕由競選總幹事楊瓊瓔代抽，抽出三號，支持者高喊「連莊」。

台南市長部分，國民黨謝龍介與競選連任的市長黃偉哲均未親自到場抽籤，謝龍介聽到抽中三號說，「萬事ＯＫ、三號尚擱好，政見ＯＫ、福利ＯＫ、交通ＯＫ」。黃偉哲抽到五號表示，吉祥話是「五告讚」。

高雄市長方面，國民黨柯志恩抽中三號喊「市長選三號、市政換新衫」、爭取連任的市長陳其邁抽中四號喊「再拚四年高雄起飛」。兩人同框有說有笑，鏡頭前展現風度。

高雄市長選舉候選人，國民黨柯志恩（左圖）、民進黨陳其邁（右圖）。圖／聯合報系資料照片
高雄市長選舉候選人，國民黨柯志恩（左圖）、民進黨陳其邁（右圖）。圖／聯合報系資料照片

2022大選 新北市長 台中市長 高雄市長 台南市長 桃園市長 台北市長

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