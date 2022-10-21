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號次抽籤／陳其邁、柯志恩首度同台 彼此寒暄祝選戰順利

中央社／ 高雄21日電
高雄市長參選人號次抽籤21日舉行，民進黨參選人陳其邁（前左）和國民黨參選人柯志恩（前右）罕見同台，兩人握手致意。 中央社
高雄市長參選人號次抽籤21日舉行，民進黨參選人陳其邁（前左）和國民黨參選人柯志恩（前右）罕見同台，兩人握手致意。 中央社

高雄市長選舉今天號次抽籤，國民黨參選人柯志恩上午首度與民進黨陳其邁公開同台，雙方禮貌寒暄握手，陳其邁表示，老朋友聊一些往事，也祝對方選舉一切順利。

九合一大選將至，今天上午舉行高雄市長號次抽籤，爭取連任的高雄市長陳其邁和國民黨參選人柯志恩先後前往高雄文化中心抽籤，在等待抽籤時2人也在座位簡單寒暄幾句握手，陳其邁抽中4號，柯志恩則抽中3號，這也是雙方在高雄市長選戰中首度公開同台。

針對雙方聊天內容，陳其邁會後接受媒體聯訪回應，老朋友見面寒暄，除了聊選舉事情，也有聊一些往事，祝福她選舉一切順利。柯志恩則表示，2人在立法院時就是同事，陳其邁有時也會順道送自己一程，本來就有私交，今天是到高雄來之後第一次在公開場合見面，彼此祝福「選戰順利」打氣。

對於抽到4號感受如何，陳其邁則喊出口號「再拚4年，高雄起飛」，也要特別感謝3名剛滿18歲年輕朋友一起來抽籤，最重要就是提醒大家深化台灣民主，全世界幾乎所有國家18歲以上就具有投票權。

至於有沒有信心衝出百萬票，陳其邁則低調表示，謙虛傾聽民意，一步一腳印，現在還是以市政優先，還有很多市政要推動。根據最新調查，高雄城市競爭力已經是第2名，從末段班拚到前段班，那就再拚4年。

另外，柯志恩在完成抽籤後也在會場外與前總統馬英九會合，並在馬英九陪同下接受媒體聯訪，隨後展開車隊掃街。馬英九說，自己首次來幫柯志恩加油是9月30日，10月10日再來澄清湖健走，看到情況一次比一次好，讓人感受到頗有希望。抽到3號感覺「萬事」OK。

針對選民支持熱度，柯志恩說，自己直接跟市民對話，收到的所有感動都是來自「巷仔內」、來自廟埕，造勢活動沒有動員大家就自動自發前來，「我們沒有人脈、經濟命脈，但是為了高雄命脈，要來力抗陳其邁」。

訴求打造透明政府的無黨籍參選人曾尹儷近期則勤走市場、夜市等地拜票，今天特地穿著醫師袍出席，強調自己不藍不綠、無黨派身分，要當市民的「市政醫師」。

另名無黨籍參選人鄭宇翔則在個人網站上陸續發表反空污、推動囤房稅、市府主導成立電動車公司、設立性專區、成立公營賭場等政見，鄭宇翔接受媒體聯訪表示，登記、抽籤都是1號，有「命中注定」感覺，對於接下來選戰，仍會以空戰為主，持續在網路上發表政見，不會成立競選總部，也不會舉辦造勢活動或印製文宣。

九合一大選將至，高雄市選委會21日舉行市長選舉號次抽籤，民進黨參選人陳其邁（前左）與國民黨參選人柯志恩（前右）罕見同台，抽籤前2人握手致意。 中央社
九合一大選將至，高雄市選委會21日舉行市長選舉號次抽籤，民進黨參選人陳其邁（前左）與國民黨參選人柯志恩（前右）罕見同台，抽籤前2人握手致意。 中央社

高雄市選委會21日舉行市長選舉號次抽籤，民進黨參選人陳其邁（前左）與國民黨參選人柯志恩（前右）罕見同台、握手致意。 中央社
高雄市選委會21日舉行市長選舉號次抽籤，民進黨參選人陳其邁（前左）與國民黨參選人柯志恩（前右）罕見同台、握手致意。 中央社

2022大選 高雄市長 柯志恩 陳其邁 鄭宇翔 曾尹儷

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