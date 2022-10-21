南投縣長民調拉近？ 候選人蔡培慧、許淑華：各自努力

南投縣長選情愈趨激烈，藍綠縣長候選人民調差距雖縮小到5個百分點，兩陣營旗幟鮮明對峙在南投縣選委會前，待完成縣長候選人號次抽籤後，民進黨候選人蔡培慧上午說，民調只是一個參考數據，南投縣長選舉民調拉近？ 候選人蔡培慧、許淑華各自努力，國民黨候選人許淑華則指出，會持續努力，也會多參考其他的民調。

南投縣選委會縣長候選人抽籤，上午由蔡培慧抽到1號，當下喊出「縣民最大、南投1定贏」，而許淑華則抽到最愛的2號，開心比出勝利手勢，無黨籍的王永慶在女力夾擊下抽得3號，首次宣布自己的三政策、三主張。

面對日前民調指出，蔡培慧只落後許淑華縮小差距不到5個百分點，反而認為選前每個月都會有各種民調出爐，而這個差距代表自已還要再努力，候選人最重要的是一步一腳印來服務，最重要的是比出自己的政策主張，努力讓做的每件事，都讓縣民看得到，展現誠意說到做到。

許淑華則指出，真實民調結果如何，南投縣民心中都有定見，將會參考有長期經驗、有固定的人員與設備的機構所做的民調，對於公信力未知機構，所做的民調，只能回應「謝謝指教。」