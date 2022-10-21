快訊

女王與她的相機：用鏡頭捕捉的英國皇家人生

竹聯幫蘭堂大老告別式 英系黃承國列治喪名譽副主委

獨／教育部點頭了 聘陳文章任台大校長 明年元月上任

南投縣長民調拉近？ 候選人蔡培慧、許淑華：各自努力

聯合報／ 記者江良誠黑中亮／南投即時報導
南投縣選委會縣長候選人抽籤，蔡培慧、王永慶、許淑華（左起）難得同框合影，完成號次抽籤。記者黑中亮／攝影
南投縣選委會縣長候選人抽籤，蔡培慧、王永慶、許淑華（左起）難得同框合影，完成號次抽籤。記者黑中亮／攝影

南投縣長選情愈趨激烈，藍綠縣長候選人民調差距雖縮小到5個百分點，兩陣營旗幟鮮明對峙在南投縣選委會前，待完成縣長候選人號次抽籤後，民進黨候選人蔡培慧上午說，民調只是一個參考數據，南投縣長選舉民調拉近？ 候選人蔡培慧、許淑華各自努力，國民黨候選人許淑華則指出，會持續努力，也會多參考其他的民調。

南投縣選委會縣長候選人抽籤，上午由蔡培慧抽到1號，當下喊出「縣民最大、南投1定贏」，而許淑華則抽到最愛的2號，開心比出勝利手勢，無黨籍的王永慶在女力夾擊下抽得3號，首次宣布自己的三政策、三主張。

面對日前民調指出，蔡培慧只落後許淑華縮小差距不到5個百分點，反而認為選前每個月都會有各種民調出爐，而這個差距代表自已還要再努力，候選人最重要的是一步一腳印來服務，最重要的是比出自己的政策主張，努力讓做的每件事，都讓縣民看得到，展現誠意說到做到。

許淑華則指出，真實民調結果如何，南投縣民心中都有定見，將會參考有長期經驗、有固定的人員與設備的機構所做的民調，對於公信力未知機構，所做的民調，只能回應「謝謝指教。」

蔡培慧競選團隊抽完號次後，蔡培慧與支持者以步行方式回到芳美路競選總部，同時整隊出發，繞經南投市區中興路、南崗工業區、中興新村等地一路回到競選總部；並表示下午二時，將由3Q陳柏惟陪同車隊造勢遊行草屯鎮等鎮上街區，最後回到中華路的聯合競選總部。

南投縣選委會縣長候選人抽籤，蔡培慧、王永慶、許淑華（左起）難得同框合影，完成號次抽籤。記者黑中亮／攝影
南投縣選委會縣長候選人抽籤，蔡培慧、王永慶、許淑華（左起）難得同框合影，完成號次抽籤。記者黑中亮／攝影
蔡培慧競選團隊抽完號次後，蔡培慧與支持者以步行方式回到芳美路競選總部，同時整隊出發。記者黑中亮／攝影
蔡培慧競選團隊抽完號次後，蔡培慧與支持者以步行方式回到芳美路競選總部，同時整隊出發。記者黑中亮／攝影
南投縣選委會縣長候選人抽籤，蔡培慧、王永慶、許淑華（左起）難得同框合影，完成號次抽籤。記者黑中亮／攝影
南投縣選委會縣長候選人抽籤，蔡培慧、王永慶、許淑華（左起）難得同框合影，完成號次抽籤。記者黑中亮／攝影

2022大選 許淑華 民調 蔡培慧 南投縣選舉

延伸閱讀

號次抽籤／南投縣長選舉 蔡培慧1號、許淑華2號、王永慶3號

蔡培慧批韓國瑜助選「做做樣子」 許淑華反譏：靠中央救選情

韓國瑜擬同台許淑華造勢 蔡培慧酸「代表國民黨」助選

拋交通、農業藍圖 蔡培慧將打造南投輕軌、冷鏈中心

相關新聞

民進黨地方選舉再打抗中保台 游盈隆批：選民不是笨蛋

國安局長陳明通昨天表示，中國攻台有多個設想，2023年的設想可能是「以戰逼談」，台灣民意基金會董事長游盈隆今天評論，陳明...

確診者不能投票有轉圜？中選會：配合防疫措施滾動檢討

針對中選會決議確診者、居家隔離者不能出門投票，引發各界質疑違憲之虞，中選會今天再度透過新聞稿說明表示，國家整體防疫政策由...

九合一抽籤出爐！六都市長候選人號次總整理 口號手勢超有梗

隨著年底九合一大選逐漸逼近，全台各縣市長候選人號次也在今（21）日上午抽出，《聯合新聞網》為您統整六都市長候選人號次。

呼籲資策會懸崖勒馬 高虹安：若再扯謊在網友心中成「資側會」

新竹市長選舉候選人號次抽籤今天舉行，民眾黨新竹市長候選人高虹安今天抽到六號，她也喊出政見「0到6歲市府養，新竹有安一定強...

影／縣長選舉號次抽籤 苗栗5候選人口號各展創意

苗栗縣長、縣議員候選人號次抽籤，上午在苗栗縣文化觀光局中正堂舉行，各參選人宣傳車、造勢人馬集結，參選人上台一抽出籤號，台...

許智傑：柯志恩打臉韓國瑜母語在家學 「韓規柯不隨」

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨天發表客家政見，民進黨立委許智傑今天表示，高雄市前市長韓國瑜當年提出母語在家學，聲稱學校教母...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。