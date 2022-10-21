王育敏邀辯論 翁章梁：選縣長是比汗水而非口水

國民黨嘉義縣長參選人王育敏今天邀請爭取連任的民進黨籍嘉義縣長翁章梁電視辯論，讓嘉義鄉親瞭解誰更有能力帶領嘉義縣，翁章梁說，選縣長是比汗水而非口水，予以拒絕。

王育敏與翁章梁今天上午9時都出現在嘉義縣選委會，參與候選人號碼抽籤，抽籤前2人先踫手肘打招呼，翁章梁號碼抽中2號，王育敏抽中1號。

王育敏接受媒體聯訪表示，翁章梁到目前為止，不敢接受辯論挑戰非常遺憾，辯論是民主必要的過程，嘉義縣只有2個縣長參選人，如果可以公開、透明的電視辯論，相信可以讓縣民更知道2人參選理念與政見讓嘉義鄉親瞭解誰更有能力來帶領嘉義縣。

翁章梁則拒絕辯論，他說彼此都把政見寫得很清楚，不需要再淪為口水戰，大家要比汗水而不是口水，選民會做出最好的選擇。嘉義縣幾個產業園區的開發都按照進度非常順利，希望大家支持他，嘉義縣的產業轉型就能成功。

王育敏今天由近百名支持者及嘉義縣國民黨籍的議員陪同抽籤，並出動宣傳車喊「當選」；翁章梁僅由夫人劉莉英陪同，2人手牽手從縣長公館走到嘉義縣選委會抽籤。

翁章梁說，他老婆很低調，不干預縣政工作，今天抽籤特別拜託老婆陪他來，一方面可以壯壯膽，二方面這是個重要的時刻，必須帶老婆一起參與。