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蔣萬安與妻子大學時啦啦隊比賽合照 石舫亘短裙隊服照片曝光

DailyView網路溫度計／ 文／陳宣懿

image source：FB/蔣萬安

文/陳宣懿

國民黨台北巿長參選人蔣萬安舉辦過「整個台北市都是我的運動場」政策發布會，拋出健康運動相關政見，包含培養全民運動習慣、完善競技運動人才培育、申辦大型頂尖賽事帶動運動風氣及經濟發展，設立電競運動館打造電競台北隊等，其中啦啦隊競技，更是蔣萬安關注的焦點之一。

蔣萬安大學期間曾參加啦啦隊比賽，和同學以及學長姐們一起拿下第一名，還因此結識太太石舫亘。其實早在2015年的時候，蔣萬安曾在臉書上貼出與妻子在大學時期的啦啦隊比賽合照，兩人皆穿著隊服，而石舫亘更是以短裙造型亮相，當時就有網友留言表示「照片太珍貴」。

大學時期與太太「啦啦隊比賽」合照曬恩愛？蔣萬安：當時我們還沒在一起

對於這張啦啦隊比賽的青澀照片曝光，蔣萬安一邊回憶一邊笑說，過去政大每年校慶都會舉辦系際啦啦隊比賽，當時外交系已經連續幾屆拿下前三名，因此也成為系上一項傳統，系上同學都會參與，主要是由學長姐帶領學弟妹一起練習，凝聚系上向心力。蔣萬安表示，與太太的這張啦啦隊服合照，其實當時兩人還沒在一起，只是剛好校慶比賽結束，單純合照紀念，多年後現在已是準三寶爸的身分，「現在再回頭看這張照片就變得非常珍貴，滿滿的回憶。」

啦啦隊比賽成了「定情」運動？ 蔣萬安：開始注意到舫亘

聊到學生時期的啦啦隊比賽，蔣萬安彷彿打開青春記憶，他說：「當時參加啦啦隊競賽，一連三個月不分晴雨的團隊練習過程中，我開始慢慢注意到活潑漂亮，有領導力又很照顧人的舫亘」，最後不僅獲得當年度的啦啦隊冠軍，也培養了很棒的友誼。蔣萬安表示，「寒假時，同學提議去宜蘭找舫亘玩，我當然一口答應，那時我們走訪太平山、棲蘭苗圃，一起吃有名的羊肉爐，這應該算是我們第一次近距離接觸，也更了解舫亘，並決定要找好時機跟她告白。」

客串啦啦隊電影《一起一起》 蔣萬安：好久沒玩得那麼盡興了

另外，7月9日蔣萬安與國民黨議員游淑慧、郭昭巖和徐弘庭拍攝啦啦隊電影「一起一起」。游淑慧自曝人生第一次「搭電梯」，為了這一舉，還拚了命在半年內自減17公斤，並稱讚蔣萬安跳啦啦隊舞蹈動作時，大多一次就上手。蔣萬安表示，很開心可以受邀軋一角，他認為跳啦啦隊最重要的，就是要隨時保持陽光般的燦笑。蔣萬安說：「真的好久沒有玩得那麼盡興、那麼暢快了！很期待最後的成果。」蔣萬安表示，啦啦隊其他體育運動不太一樣，啦啦隊比賽不會因為一個人特別突出就獲勝，每個人都是團隊中重要的一份子，只有百分之百的相信隊友，具備團隊默契和合作精神，才有辦法在比賽中展現出最棒的姿態。

image source：FB/蔣萬安

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