快訊

女王與她的相機：用鏡頭捕捉的英國皇家人生

竹聯幫蘭堂大老告別式 英系黃承國列治喪名譽副主委

獨／教育部點頭了 聘陳文章任台大校長 明年元月上任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

九合一抽籤出爐！六都市長候選人號次總整理 口號手勢超有梗

聯合新聞網／ 綜合報導
九合一大選逼近，各縣市長候選人號次已抽出。 示意圖／聯合報系資料照片
九合一大選逼近，各縣市長候選人號次已抽出。 示意圖／聯合報系資料照片

隨著年底九合一大選逐漸逼近，全台各縣市長候選人號次也在今（21）日上午抽出，《聯合新聞網》為您統整六都市長候選人號次。

六都市長候選人號次總整理 。製圖／聯合新聞網
六都市長候選人號次總整理 。製圖／聯合新聞網

台北市

今年台北市長選舉共有12人登記參選，是歷年來人數最多的一次，號次抽籤結果為：

台灣動物保護黨張家豪1號

無黨籍王文娟2號

無黨籍鄭匡宇3號

台澎黨黃聖峰4號

無黨籍童文薰5號

國民黨蔣萬安6號

台灣維新黨蘇煥智7號

無黨籍黃珊珊8號

無黨籍施奉先9號

共和黨唐新民10號

無黨籍謝立康11號

民進黨陳時中12號

國民黨台北市長候選人蔣萬安抽中6號，當下立刻雙手比出6的手勢，並喊出「六六大順，台北出運」；無黨籍台北市長候選人黃珊珊抽中8號，事後和競選團隊一同高喊「8號黃珊珊，台北發發發」；民進黨台北市長候選人陳時中抽中12號，激動喊出「台北12區，全挺陳時中」。

新北市

新北市長僅有2人登記參選，號次抽籤結果為：

民進黨林佳龍1號

國民黨侯友宜2號

兩人皆未親自出席抽籤，林佳龍派出執行總幹事何博文代抽，抽出1號後，立刻喊出「水啦」、「林佳龍一定贏，凍蒜」；侯友宜則由選舉辦公室政治實習生陳皓寧代抽，抽出2號後，現場高喊「侯我為你，侯侯做代誌」。

桃園市

桃園市共有4人登記參選，號次抽籤結果為：

國民黨張善政1號

民眾黨賴香伶2號

民進黨鄭運鵬3號

無黨籍鄭寶清4號

四人皆親自出席抽籤，抽到1號的張善政喊出「桃園第一名，善政一定贏」；抽到2號的賴香伶以「二話不說、勇敢發聲」為口號；抽到3號的鄭運鵬喊話「運鵬當市長、市民有靠山」；抽到4號的鄭寶清則喊「四平八穩、做伙走、做伙拚、桃園一定贏」。

台中市

台中市共有3人登記參選，號次抽籤結果為：

無黨籍陳美妃1號

民進黨蔡其昌2號

國民黨盧秀燕3號

三人中僅有蔡其昌親自出席，抽出2號後，台下支持者以台語高喊「2號蔡其昌，台中向前衝」；陳美妃未出席號次抽籤，由台中選委會代抽；盧秀燕則因為有市政行程，由楊瓊瓔代表抽籤，抽出3號後高喊「市長選3號，盧秀燕最好」。

台南市

台南市共有5人登記參選，號次抽籤結果為：

無黨籍許忠信1號

無黨籍林義豐2號

國民黨謝龍介3號

無黨籍吳炳輝4號

民進黨黃偉哲5號

抽出1號的許忠信喊話「一馬當先！」；抽出2號的林義豐則說「2號是勝利的標誌！」；謝龍介沒有親自出席抽籤，一早就到東區崇德市場拜票，由議員服務處執行長周紘騰代抽；抽出4號的林義豐則說希望這次選舉能「事事如意」；黃偉哲請青農陳正明代抽，抽出5號後喊話「台南5夠讚！」

高雄市

高雄市共有4人登記參選，號次抽籤結果為：

無黨籍鄭宇翔1號

無黨籍曾尹儷2號

國民黨柯志恩3號

民進黨陳其邁4號

今日是選戰開跑以來，陳其邁和柯志恩首度同台，兩人碰面後互相問好，整體氣氛相當和睦。柯志恩抽出3號，當下用手比出3的手勢；陳其邁抽出4號，台下高喊「再拚4年！」

2022大選

延伸閱讀

號次抽籤／新竹市長選舉 高虹安6號、林耕仁3號、沈慧虹5號

基隆市長選舉號次 謝國樑1號、蔡適應3號 藍綠遊行大車拚

號次抽籤／嘉義市長選舉 黃敏惠1號、李俊俋6號

號次抽籤／屏東縣議員第2選區 蘇震清女兒蘇孟婕抽到1號

相關新聞

民進黨地方選舉再打抗中保台 游盈隆批：選民不是笨蛋

國安局長陳明通昨天表示，中國攻台有多個設想，2023年的設想可能是「以戰逼談」，台灣民意基金會董事長游盈隆今天評論，陳明...

確診者不能投票有轉圜？中選會：配合防疫措施滾動檢討

針對中選會決議確診者、居家隔離者不能出門投票，引發各界質疑違憲之虞，中選會今天再度透過新聞稿說明表示，國家整體防疫政策由...

九合一抽籤出爐！六都市長候選人號次總整理 口號手勢超有梗

隨著年底九合一大選逐漸逼近，全台各縣市長候選人號次也在今（21）日上午抽出，《聯合新聞網》為您統整六都市長候選人號次。

呼籲資策會懸崖勒馬 高虹安：若再扯謊在網友心中成「資側會」

新竹市長選舉候選人號次抽籤今天舉行，民眾黨新竹市長候選人高虹安今天抽到六號，她也喊出政見「0到6歲市府養，新竹有安一定強...

影／縣長選舉號次抽籤 苗栗5候選人口號各展創意

苗栗縣長、縣議員候選人號次抽籤，上午在苗栗縣文化觀光局中正堂舉行，各參選人宣傳車、造勢人馬集結，參選人上台一抽出籤號，台...

許智傑：柯志恩打臉韓國瑜母語在家學 「韓規柯不隨」

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨天發表客家政見，民進黨立委許智傑今天表示，高雄市前市長韓國瑜當年提出母語在家學，聲稱學校教母...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。