九合一抽籤出爐！六都市長候選人號次總整理 口號手勢超有梗

隨著年底九合一大選逐漸逼近，全台各縣市長候選人號次也在今（21）日上午抽出，《聯合新聞網》為您統整六都市長候選人號次。

六都市長候選人號次總整理 。製圖／聯合新聞網

台北市

今年台北市長選舉共有12人登記參選，是歷年來人數最多的一次，號次抽籤結果為：

台灣動物保護黨張家豪1號 無黨籍王文娟2號 無黨籍鄭匡宇3號 台澎黨黃聖峰4號 無黨籍童文薰5號 國民黨蔣萬安6號 台灣維新黨蘇煥智7號 無黨籍黃珊珊8號 無黨籍施奉先9號 共和黨唐新民10號 無黨籍謝立康11號 民進黨陳時中12號

國民黨台北市長候選人蔣萬安抽中6號，當下立刻雙手比出6的手勢，並喊出「六六大順，台北出運」；無黨籍台北市長候選人黃珊珊抽中8號，事後和競選團隊一同高喊「8號黃珊珊，台北發發發」；民進黨台北市長候選人陳時中抽中12號，激動喊出「台北12區，全挺陳時中」。

新北市

新北市長僅有2人登記參選，號次抽籤結果為：

民進黨林佳龍1號 國民黨侯友宜2號

兩人皆未親自出席抽籤，林佳龍派出執行總幹事何博文代抽，抽出1號後，立刻喊出「水啦」、「林佳龍一定贏，凍蒜」；侯友宜則由選舉辦公室政治實習生陳皓寧代抽，抽出2號後，現場高喊「侯我為你，侯侯做代誌」。

桃園市

桃園市共有4人登記參選，號次抽籤結果為：

國民黨張善政1號 民眾黨賴香伶2號 民進黨鄭運鵬3號 無黨籍鄭寶清4號

四人皆親自出席抽籤，抽到1號的張善政喊出「桃園第一名，善政一定贏」；抽到2號的賴香伶以「二話不說、勇敢發聲」為口號；抽到3號的鄭運鵬喊話「運鵬當市長、市民有靠山」；抽到4號的鄭寶清則喊「四平八穩、做伙走、做伙拚、桃園一定贏」。

台中市

台中市共有3人登記參選，號次抽籤結果為：

無黨籍陳美妃1號 民進黨蔡其昌2號 國民黨盧秀燕3號

三人中僅有蔡其昌親自出席，抽出2號後，台下支持者以台語高喊「2號蔡其昌，台中向前衝」；陳美妃未出席號次抽籤，由台中選委會代抽；盧秀燕則因為有市政行程，由楊瓊瓔代表抽籤，抽出3號後高喊「市長選3號，盧秀燕最好」。

台南市

台南市共有5人登記參選，號次抽籤結果為：

無黨籍許忠信1號 無黨籍林義豐2號 國民黨謝龍介3號 無黨籍吳炳輝4號 民進黨黃偉哲5號

抽出1號的許忠信喊話「一馬當先！」；抽出2號的林義豐則說「2號是勝利的標誌！」；謝龍介沒有親自出席抽籤，一早就到東區崇德市場拜票，由議員服務處執行長周紘騰代抽；抽出4號的林義豐則說希望這次選舉能「事事如意」；黃偉哲請青農陳正明代抽，抽出5號後喊話「台南5夠讚！」

高雄市

高雄市共有4人登記參選，號次抽籤結果為：

無黨籍鄭宇翔1號 無黨籍曾尹儷2號 國民黨柯志恩3號 民進黨陳其邁4號

今日是選戰開跑以來，陳其邁和柯志恩首度同台，兩人碰面後互相問好，整體氣氛相當和睦。柯志恩抽出3號，當下用手比出3的手勢；陳其邁抽出4號，台下高喊「再拚4年！」