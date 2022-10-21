雲林縣長3名參選人 唯獨林佳瑜未設競選總部

距離選舉投票只剩30多天，民進黨雲林縣長參選人劉建國沿用立委服務處當競總，拚連任的雲林縣長張麗善與鄉鎮長等參選人設聯合競總，僅無黨籍雲林縣長參選人林佳瑜未設競總。

執業牙醫師林佳瑜此次第3度參選雲林縣長，他一如過往未設競選總部，也沒有掛廣告旗幟，更沒有廣發傳單宣傳自己的理念。

林佳瑜今天告訴中央社記者，未設競選總部是個人風格，而此次參選主要是為維護小黨、無黨的第三勢力，避免遭到瓦解，保障台灣政治有更多元的聲音。

張麗善一改過去設立競選總部，此次與鄉鎮長或縣議員參選人成立聯合競選總部；張麗善表示，自己縣政行程繁忙，而且持續政策推動，不過選舉的過程中，成立競選總部總是會有些耽擱和分心，所以與20鄉鎮長或是民意代表結合。

張麗善說，20鄉鎮20個聯合競選總部強調接地氣，隨時隨地可以聽到民眾聲音，20個聯合競選總部就是個縮影、民意表達的地方。

劉建國擔任立委期間的服務處到了選舉期間，轉變成競選總部。劉建國競選總部指出，10多年如一日，服務處也是競總，也意涵著始終如一，同時競選總部地點位於要道，交通方便，且民眾習慣到此處陳情、拜會。

劉建國競選總部強調，除了斗六市的競選總部外，另與黨籍鄉鎮長也有設置聯合競選總部，象徵黨內團結一心，在20鄉鎮開枝散葉。