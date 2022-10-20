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柯志恩左營開講 鍾沛君讚柯創造一醫學奇蹟

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）今與左楠區市議員參選人和台北市議員鍾沛君至左營廟口開講。記者林巧璉／翻攝
國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）今與左楠區市議員參選人和台北市議員鍾沛君至左營廟口開講。記者林巧璉／翻攝

選戰倒數，國民黨高雄市長參選人柯志恩今至左營廟口開講，台北市議員鍾沛君現身力挺，更笑稱高雄柯P雖不是醫師，卻創造「讓陳其邁站起來選的醫學奇蹟」，批陳其邁若無其事的以「賠錢了事」來粉飾太平，傲慢的本性展露無遺。

柯志恩拚選戰10月起以廟口開講方式爭取支持，今活動至左營微笑公園，左楠區黨籍議員參選人陳麗珍、陳玫娟、李眉蓁、李雅芬以及白喬茵全到場助講，加上鍾沛君，7人一次排開展現女力團結。

現場不少支持者熱情拿著小國旗揮舞支持，柯辦表示，今晚有千餘人到場支持，也有不少在地里長現身，近日懸掛感謝陳其邁布條的菜公里里長王振華也全程參與，柯志恩團隊說，「被拔樁」傳聞不攻自破。

鍾沛君助講時說，台北有柯P醫生，高雄的柯P雖然不是醫生，卻也創造了「讓陳其邁站起來選的醫學奇蹟」。鍾沛君話狠酸，公費生爭議讓陳其邁成為名副其實的「假暖男」。陳其邁考取公費醫學生，卻不願意服務偏鄉，選擇到立委父親辦公室擔任助理。被抓包後，還若無其事的以「賠錢了事」來粉飾太平，傲慢的本性展露無遺。

柯志恩也展現幽默說，自己從一位大學教授，搖身一變成為勤跑菜市場的阿姨，更以過去高雄市前市長韓國瑜引發熱議的話題自嘲，「我早已沒有美白小腿」。鍾沛君也說，柯志恩已從過去的「白泡泡」成為「黑珍珠」，不僅證明了她勤跑基層，更是她在高雄戰役的印記，呼籲高雄鄉親力挺柯志恩。

鞏固藍營票倉，柯志恩說，眷村過去乘載的是多少人的血與淚，以及捍衛中華民國的價值與精髓。保留眷村文化絕不只是間留下建築物，應該有更廣泛的保留與發展，發揚文化精髓。「高雄不缺建設，但是一個偉大的城市，教育很重要。」柯說，身為老師，自己重視的不只是未來的四年，而是能為高雄10年、20年留下什麼。希望鄉親給自己一個機會服務高雄，不要讓民進黨一黨獨大。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今與左楠區市議員參選人和台北市議員鍾沛君至左營廟口開講。記者林巧璉／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩今與左楠區市議員參選人和台北市議員鍾沛君至左營廟口開講。記者林巧璉／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩今左營廟口開講，不少支持者帶著國旗到場。記者林巧璉／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩今左營廟口開講，不少支持者帶著國旗到場。記者林巧璉／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩今與左楠區市議員參選人和台北市議員鍾沛君至左營廟口開講。記者林巧璉／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩今與左楠區市議員參選人和台北市議員鍾沛君至左營廟口開講。記者林巧璉／攝影

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