柯志恩左營開講 鍾沛君讚柯創造一醫學奇蹟

選戰倒數，國民黨高雄市長參選人柯志恩今至左營廟口開講，台北市議員鍾沛君現身力挺，更笑稱高雄柯P雖不是醫師，卻創造「讓陳其邁站起來選的醫學奇蹟」，批陳其邁若無其事的以「賠錢了事」來粉飾太平，傲慢的本性展露無遺。

柯志恩拚選戰10月起以廟口開講方式爭取支持，今活動至左營微笑公園，左楠區黨籍議員參選人陳麗珍、陳玫娟、李眉蓁、李雅芬以及白喬茵全到場助講，加上鍾沛君，7人一次排開展現女力團結。

現場不少支持者熱情拿著小國旗揮舞支持，柯辦表示，今晚有千餘人到場支持，也有不少在地里長現身，近日懸掛感謝陳其邁布條的菜公里里長王振華也全程參與，柯志恩團隊說，「被拔樁」傳聞不攻自破。

鍾沛君助講時說，台北有柯P醫生，高雄的柯P雖然不是醫生，卻也創造了「讓陳其邁站起來選的醫學奇蹟」。鍾沛君話狠酸，公費生爭議讓陳其邁成為名副其實的「假暖男」。陳其邁考取公費醫學生，卻不願意服務偏鄉，選擇到立委父親辦公室擔任助理。被抓包後，還若無其事的以「賠錢了事」來粉飾太平，傲慢的本性展露無遺。

柯志恩也展現幽默說，自己從一位大學教授，搖身一變成為勤跑菜市場的阿姨，更以過去高雄市前市長韓國瑜引發熱議的話題自嘲，「我早已沒有美白小腿」。鍾沛君也說，柯志恩已從過去的「白泡泡」成為「黑珍珠」，不僅證明了她勤跑基層，更是她在高雄戰役的印記，呼籲高雄鄉親力挺柯志恩。