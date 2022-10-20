九合一選舉電腦計票作業 中選會動員1700名人力

中選會主委李進勇今天率團隊前往中華電信，瞭解11月26日地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決，電腦計票作業及相關資安工作的籌備情形，李進勇表示，期許在中選會與中華電信合作下，順利完成本次電腦計票作業。李進勇表示，電腦計票過程是安全透明的作業程序，計票結果確保迅速正確，而且可接受全民的檢驗與信賴。

李進勇表示，近年來外界最關注的，莫過於電腦計票資安防護與開票統計過程及結果，所以中選會必須建立民眾對電腦計票過程的信心，讓外界充分知曉，第一要做好防止外力對電腦計票系統的干預。第二，確保計票結果是正確、安全、透明及無法做假的，此皆有賴中華電信團隊的專案協助。

中華電信董事長謝繼茂說明，從中央計票主備援中心到各地選務中心，各項軟硬體及網路設備均已佈建資安防禦及監控機制。近期網路攻擊事件頻率陡增，中華電信也特別強化資安防禦工作，有能力、有信心，必能確保電腦計票系統運作的安全性及公正性，中華電信必當秉持專業，盡力完成各項挑戰，期許本次電腦計票案與中選會通力合作，順利完成。

中華資安公司表示，當日會動員超過800名資安人力，進駐中華電信北、中、南監控指揮中心、中央選情中心、各直轄市、縣（市）選舉委員會選情中心及各選務作業中心，投票日全面監控電腦計票系統、資訊設備及網路電路，以確保電腦計票整體架構高安全性，並備妥相關緊急應變措施。

中選會表示，整個選務計票過程是公開透明，受外界的監督，開票過程均公開唱票，主任管理員填寫投開票所報告表1式3份 ，1份張貼於投開票所門口供民眾周知外，1份速送公所選務作業中心，另1份由選務作業中心留存。

投開票所報告表送達選務作業中心後，分別由2位登錄員輸入計票系統，經2次資料輸入相同才可進入計票系統統計並供各界查詢。另各政黨、媒體均有派人至投開票所自行回報開票及統計結果，均可驗證中選會計票結果。因此計票的過程是完全透明、公正、公開及可接受全民的檢驗與信賴。

中選會也說，本次電腦計票作業368個選務作業中心，動員約1700名人力投入電腦計票登錄工作，以迅速進行電腦計票結果登錄作業。