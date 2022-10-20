張善政最後一天期限 賴香伶呼籲盡速向農委會說明

針對國民黨桃園市長參選人張善政研究爭議，民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，她呼籲張善政在今天最後一天的期限內，向農委會提出研究計劃的相關爭議說明。公開完整的說明也可以讓市民知道在爭議的內容裡面有相關事證可以釐清，也還清白。

國民黨桃園市長參選人張善政任職宏碁公司副總期間，所主持的「農業電子化發展策略分析與規劃」研究計畫涉及侵權爭議，今是宏碁公司提交書面說明書的最後一天，農委會主委陳吉仲上午表示目前還沒收到。

賴香伶表示，不要讓選舉剩下三十幾天又陷入無謂的口水戰，市民要聽的是政見，但這個爭議還是要由他親自來回覆，所以呼籲盡速在最後一天向農委會提出說明。