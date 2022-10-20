張善政研究案繳交資料期限今截止 鄭運鵬：若提出後應說明

國民黨桃園市長參選人張善政研究案提出書面資料期限至今，不過農委會主委陳吉仲昨表示尚未收到，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬說，下午5時還未到，不會說對方拖延時間，願意相信張善政，也希望照張善政公開所說的條件提出報告說清楚。

鄭運鵬今出席與中壢區市議員參選人魏筠競選總部暨後援會成立大會，被問及農委會尚未收到研究案資料，鄭運鵬說，尚未到下班時間，呼籲張善政、做為計畫主持人，在合約法律上就有責任，要準時提出。如果他願意怎麼承諾要公開說明的，報告提出後，就要跟市民、媒體報告。

鄭運鵬說，希望張善政照公開所說的條件提出報告，哪些地方是真的抄襲、不加出處，哪些地方侵犯雜誌跟政府跟很多研究學者的智慧財產權，公開說明清楚，也公開受全民的檢驗，只要張善政公開說明，實踐承諾，都願意相信張善政。