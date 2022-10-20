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傳中選會計票程式可破解 李進勇：天方夜譚的惡意謠言

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
網路謠傳中選會計票系統可以破解影響選舉結果，中選會主委李進勇今天在立法院內政委員會答詢時表示，這是天方夜譚的惡意謠言。記者林縉明／攝影
網路謠傳中選會計票系統可以破解影響選舉結果，中選會主委李進勇今天在立法院內政委員會答詢時表示，這是天方夜譚的惡意謠言。記者林縉明／攝影

九合一選舉將在11月26日投票，近期網路流傳指稱，中選會電腦計票程式可以破解，干擾選舉結果。中選會主委李進勇今天表示，這是天方夜譚，惡意謠言，中選會所有開票程序公開透明，可以接受檢驗。

李進勇今天列席立法院內政委員會，進行九合一選舉及18歲公民權修憲案複決公投相關辦理情形報告，並備質詢。

國民黨立委游毓蘭質詢時表示，投票日將至，網路謠言很多，像是稱中選會網路計票程式可以破解，干擾選舉結果，呼籲中選會公開計票程式。

李進勇說，要公開程式跟系統，那不行，開計票過程都是公開透明，這顯然是惡意謠言，希望謠言止於智者，況且22個縣市選委會各黨都有，誰敢動手腳。

游毓蘭批評，中選會對於選舉相關謠言澄清都是罐頭訊息，要求中選會要把謠言解釋清楚，讓人民能夠放心。李進勇回覆，相關謠言澄清每年都會做，會再加強宣導。

2022大選 九合一選舉 中選會 李進勇

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