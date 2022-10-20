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何時與韓國瑜同台受矚目 蔣萬安：當然有機會

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長參選人蔣萬安。圖／聯合報系資料照片
台北市長參選人蔣萬安。圖／聯合報系資料照片

議員秦慧珠與國民黨台北市長參選人蔣萬安今成立聯合競選總部，一度傳出要來輔選的高雄市前市長韓國瑜最後不克前往，蔣韓同台無望，媒體問及此事，蔣萬安鬆口說，韓國瑜如果有機會參與議員或里長競總成立，雙方當然是有機會碰到。

蔣萬安今舉辦「文化城市台北標誌」文化政策發布會，蔣說，這段期間我都盡量的，把行程做一些調整，盡可能參與所有黨籍提名議員競選總部成立的活動。

蔣萬安說，「因為我們就是一個團隊，大家打好團體戰，共同目標就是面對年底選舉，讓所有的黨籍議員、基層的里長都可以全壘打」，他還說，韓國瑜如果有機會參與議員或里長競總成立，雙方當然是有機會碰到。

2022大選 台北市長 蔣萬安 韓國瑜

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