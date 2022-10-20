「小愛爸爸」謝國樑IG秀愛女、萌貓、拋政見 社群版面粉紅色主視覺曝光

image source：IG/謝國樑

文/陳宣懿

2022年九合一選舉日逐漸逼近，參選人尋求各種管道爭取更多選民支持，國民黨基隆市長參選人謝國樑19日公布自己的IG新美學，希望藉由年輕族群喜愛的IG來分享自己的理念，與年輕世代拉近距離。版面採用可愛的粉紅色調，透過統一的主視覺與排版，定期分享政策、議題以及自己出席的重要活動。謝國樑表示，自己每週定期與青年團隊開會，討論年輕人關注的議題，也透過青年團隊的建議，採用有別於其他政治人物的方式經營官方IG帳號。此外，謝國樑還曾化身美食家，在IG推薦大家基隆道地小吃，逢年過節也會拍攝女兒祝大家節慶快樂的影片。謝國樑的女兒小愛，由於天生有聽力障礙，必須裝設人工電子耳和助聽器，謝國樑表示，在陪伴女兒的過程中，讓他成為一個更能同理他人，了解眾人育兒需求的爸爸。









謝國樑跟流行拍攝短影音！拋政見「雨都基隆微型寵物室內樂園」

除了IG發文，過去被稱為「型男立委」的謝國樑，在這場選戰中，更是緊跟潮流話題，希望透過年輕人經常使用的短影音交流對話，並且推出相關政見。另外，包括家裡的貓咪、自己與朋友互動的畫面，以及自己擔任立委時的政績都在謝國樑的「粉紅IG」版面上。謝國樑還提供特別限時動態框，供網友下載使用，讓支持者可以透過發布一樣風格的限時動態，表達對自己的支持。

對於基隆常年下雨，民眾每逢冬季的活動僅能在室內活動，除了市民需要空間運動，可愛的毛小孩也需要有室內活動空間。因此，謝國樑提出「微型寵物室內樂園」的政策構想，期盼讓基隆成為寵物的友善之都，對毛小孩的照護再升級。









謝國樑政見、時事圖像化 年輕人接收零時差

謝國樑IG小編林廷翰表示，他與團隊扮演著跨世代溝通的角色，希望能將政見、時事圖像化，結合青年的觀點、創意重新詮釋，讓年輕人真正有感的同時，也能感受到謝國樑對青年意見的重視，在今年選舉選出真正能夠帶領基隆成為一個更有愛、更友善的市長。

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