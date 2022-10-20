柯建銘轟高虹安兼職未報備　圖利詐取公款無所不用其極

民眾黨新竹市長參選人高虹安遭質疑領全薪攻讀美國辛辛那提大學博士，論文內容疑似抄襲資策會計劃案，並兼職科智企業；資策會執行長卓政宏昨天稱，高虹安兼職沒有報備，違反勞動契約，將循法律途徑處理。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，高虹安圖利自己，詐取公款，無所不用其極，高虹安要好好思考核心問題，不要再胡扯。

高虹安任職資策會期間爭議延燒，卓政宏昨天在立法院答詢表示，經查確定高虹安任職科智企業的業務處長沒有報備，在領取資策會薪水的情況下，利用資策會資源去幫別的公司做事，確有違反勞動契約中債務不履行的問題。

「高虹安要面對所有人的質疑」，柯建銘指出，資策會昨天含蓄說高虹安違反契約不履行義務，資策會所有員工在外兼職都有一定辦法，規定非常清楚，包括去哪裡、多久時間等，高虹安卻沒報備，直接到科技公司任職，相關款項是否要收回。

柯建銘說，高虹安在立法院個人資料介紹都有提到，曾任職科智公司處長，也有名片跟影片，值得注意的一點，高虹安財產申報有科智公司股票，圖利自己還詐取公款，高虹安要好好思考，並面對問題，不要再胡扯。

柯建銘強調，高虹安是政治人物，而且是要選新竹市長的人，人品、誠信、信賴很重要，把新竹市民當成空氣、文盲嗎？高虹安要面對核心問題，不要只會逃避跟操縱網軍攻擊。