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謝龍介批選舉年才四處鋪路 南市府：每年都有路平

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
國民黨台南市長參選人謝龍介今早到東菜市拜票。記者鄭維真／攝影
國民黨台南市長參選人謝龍介今早到東菜市拜票。記者鄭維真／攝影

台南市北區有市民向國民黨市長參選人謝龍介團隊反映，開元路路不平3年都不處理，選舉一到終於願意重鋪，謝龍介指，議會前的中華西路也是路面凸起，他質詢沒用，結果選舉就馬上做，長期的西瓜思維造成3年半不做事，最後半年開始抱佛腳。市府澄清，每年都有計畫性施作路平，並非選舉到才做。

謝龍介今天到中西區東嶽殿及東市場拜票，他說，選舉年，這半年來四處鋪路，市長參加動土、開工的行程也變多，這是老毛病，長期的西瓜思維認為不用做事情，市民還是會繼續投給他，造成3年半不做事，最後半年抱佛腳，對市政建設和市民不公平，所以他選在發誓最有靈性的東嶽殿前再次宣誓「我只做4年，我不連任」，當選後即刻上工。

謝龍介批評，如果政治人物前4年都想混、都在「規畫」，等到連任再來做事，那給他8年可能也只做了2年就等著看中央有沒有位置，接著就離開，這樣對台南並不公平，也不會進步。

謝龍介表示，這半年工程特別多，四處鋪路、市長忙跑動土開工，他之前看到台南市議會前面的中華西路柏油突起，容易造成機車騎士摔倒，質詢要求市府重鋪，結果一等2年半，現在選舉就馬上做。

謝說，他已經走遍每一區，清楚農路水路哪裡需要幫忙，其實需要的錢不會很多，而是市府苛扣起來，選舉前半年開始做人情，一兼二顧，里長、議員參選人及市長一條龍，所有工程都這樣運作，這對城市一點幫助都沒有，謝強調自己施政不會有私心。

市府回應，每年都有計畫性施作路平，平均一年約有10至20多條馬路實施路平專案，並不是選舉年才會做；議會前中華西路段尚未進行路平，是因應體3地下停車場新建工程，大型工程車輛頻繁出入容易破壞路面，因此預計待停車場完工再進行路平。

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