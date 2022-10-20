選將的一天／鄭成功打勝仗靠「牠」相助 謝龍介扛選舉壓力幽默講古

台南市民進黨超級鐵票區，國民黨徵召黨內高聲量的在地議員謝龍介，力拚翻轉綠地變藍天，為了喚起市民「改變的決心」，謝龍介勤跑基層，拜廟談話、街口演講，更直播節目與民眾線上對話，逢人就宣傳政見，民眾勉勵加油聲不斷，甚至表態支持。

謝龍介說，六都65歲以上的長輩健保費都由市政府編預算在補助，但只有台南市沒有，所以他提出65歲以上健保免費，除此之外，為了減輕年輕爸爸媽媽的負擔，國中小的營養午餐也由市府負擔。

謝龍介強調，台南市政府說該政策會讓市府財政困難，可同樣的政策在債台高築的高雄卻仍舊正常執行，由此可見「有喙無心，摜籃假燒金」，這完全取決於市府的決心。

選舉將近，跑行程刻不容緩，不過路過赤崁樓時，謝龍介突然導遊魂上身，興奮地向記者述說當地歷史，更分享趣聞「鄭成功與壁虎的故事」，為什麼北部的壁虎不會叫，而南部的壁虎會發出叫聲，原來都是有歷史典故的，謝龍介說的生動有趣，記者聽得也是津津有味，笑聲不斷。

謝龍介的從政之路從里長開始，民心之所向他最為敏感，謝龍介說，台南市長黃偉哲依然用西瓜的思維在看待台南市民，因此雖然選情艱難，但這麼深的民怨，他有信心讓鄉親願意選擇30年一次改變，而決戰的根本就是市民想改變的意志。