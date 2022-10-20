北市選戰這人「沒機會了」 吳子嘉：沒有魅力難讓年輕人支持

陳時中在近日的2民調中皆屈居第3，媒體人吳子嘉在節目《關鍵時刻》中就對此表示，陳時中不僅沒有催出綠營基本盤的票，也因本身沒有魅力、年紀太大而不可能將聲勢拉起來。

台北市長選戰最新民調中，《震傳媒》19日公布，蔣萬安為31.3 %、黃珊珊26.2 %、陳時中23.4 %；《美麗島電子報》則公佈蔣萬安29.6％，黃珊珊28.1％、陳時中27.8％，吳子嘉分析，這段時間比較有大變化的是陳時中，他從27.8%降到23.4%，大概差了4個百分點，而且與蔣萬安差距更拉出了7個百分點。

吳子嘉認為，陳時中跟蔣萬安的支持度，背後都有政黨基本盤，大約為50歲以上的年齡層，相當穩定。其中蔣萬安拿到國民黨基本盤大概81%左右，然而陳時中在民進黨的支持度卻只拿71%左右，吳子嘉認為，淺綠們大概都「跑去黃珊珊那邊」，因為有第二選擇的狀況下，就會影響民調。

談到黃珊珊，吳子嘉認為她的機會點在於，要像柯P在2014年把整個熱情炒作起來，吸到綠營選票，這樣黃珊珊「就會大勝」。除此之外，黃珊珊在年輕人支持度裡是陳時中的一倍，黃珊珊的基礎是在年輕票，年輕票像火一樣容易往上堆高點燃，年輕人一衝動，就會跑回家投票，讓黃珊珊勝選機率大增。

吳子嘉認為，以目前局勢來看，就算蔣萬安、黃珊珊打平，陳時中也沒有機會，因為他是第三名。吳子嘉分析，陳時中也不可能將聲勢拉起來，因為「沒有魅力」，且「年齡太大」，很難燒起台北市年輕人之火，導致他很難勝選。