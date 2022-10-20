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陳時中發布寵物政策 推首座活水樂園、寵物長照

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨台北市長參選人陳時中今發布「健康、樂活、共好」寵物政策，還帶著政策代言人「沿八」出席記者會。記者鍾維軒／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中今發布「健康、樂活、共好」寵物政策，還帶著政策代言人「沿八」出席記者會。記者鍾維軒／攝影

民進黨台北市長參選人陳時中今發布寵物政策記者會，針對健康、樂活與共好3部分，提升收容救援達分科水準，建立寵物長照，在寵物公園提供充足飲水與遮蔭，成立首座公辦活水樂園，讓寵物收容所和國際接軌，推廣寵物陪伴制度，讓生命教育向下扎根。

在健康部分，陳時中表示，文明城市應展現對生命的尊重，讓小伙伴在城市中好好生活，因此要強化收容動物與救援動物醫療，達專業分科等級水準，以現行動物收容所之獸醫師較缺乏臨床經驗，未來將透過持續的訓練， 期待能與大學合作，強化收容所醫療水準。

陳時中認為寵物是家人也會變老，應加強發展寵物長照專業分級，鼓勵獸醫師及特寵業者參加寵物長照計畫，提升設備補助及提供繼續教育資源，規劃寵物長照制度，辦理臨托、日托、全日托，並協助建立專業、完整的寵物長照體系，讓寵物得到更好的照顧及減輕，飼主照顧的壓力，減少棄養發生率，使寵物老有所終。

據統計去年家犬是數量有123萬、家貓有87萬，在樂活部分，陳時中指出，目前17座狗公園中，有11座遮蔭和水源不足，蘇然找地困難，但增加設備增加能改善、提升寵物公園品質，陸續增加寵物公園的數量，並在4年內打造專屬於寵物的活水樂園。

共好部分，陳時中將規劃新建的動物收容所接軌國際標準，除了硬體設施提升，也加強管理，並且強化與市民的連結，讓收容所除了是市民能夠領養寵物的場所，更是優質的生命教育園區，成為亞洲楷模，同時持續推動寵物登記及絕育獎勵。

陳時中還提到，要規劃及推廣寵物陪伴制度，與教育局、社會局或民間社福團體合作，除能協助推廣認養，更能發揮多重社會效益，陪伴弱勢者、身心障礙者等，都是非常正向的力量，建立制度提升心靈健康，寵物政策不只是照顧寵物，還要回歸照顧到人，對於生命更尊重、瞭解，打造共存共榮的社會。

陳時中最後表示，將推動文化場館與動物之連結，以舉辦講座、親子共學活動等方式， 讓每一個孩子都能有接觸動物的機會，讓生命教育可以從小扎根，並定期開設「寵物小達人」課程，協助孩子認識寵物、理解飼主責任、培養對於寵物的責任感，讓「是否養寵物」的決定能夠有更全面的思考。

民進黨台北市長參選人陳時中今發布「健康、樂活、共好」寵物政策，發言人莊瑞雄也把自己的寵物帶來現場。記者鍾維軒／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中今發布「健康、樂活、共好」寵物政策，發言人莊瑞雄也把自己的寵物帶來現場。記者鍾維軒／攝影

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